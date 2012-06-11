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General Elektrik yatırıma geliyor

Çağlayan, General Elektrik'in önümüzdeki 3 yılda Türkiye'ye 900 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

General Elektrik yatırıma geliyor

Çağlayan, General Elektrik'in önümüzdeki 3 yılda Türkiye'ye 900 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:22
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General Elektrik yatırıma geliyor

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çırağan Sarayı'nda General Elektrik (GE) Başkan Yardımcısı John Rice'ı kabul etti. Çağlayan ve Rice, GE'nin Türkiye'deki yatırım kararlarını kamuoyuna açıkladı.
Çağlayan, GE'nin önümüzdeki 3 yılda Türkiye'ye 900 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Bakan Çağlayan,  ilk defa GE'nin net bir rakam telaffuz ederek kendilerini taahhüde bağladığını vurgulayarak, "Yatırım yeri, nerede olacağı, hangi türde olacağı, önümüzdeki bir kaç ay içinde netleşmiş olacak'' dedi.

''GE'nin seçtiği sektörlere baktığımda, teşvik sisteminde bizim yapmak istediğimiz hedefi tam on ikiden vurmuşlar. Bizim yeni teşvik sistemimizin en temel noktalarını bulmuşlar'' diyen Çağlayan, ''GE'nin havacılık, enerji, sağlık, ulaşım ve altyapı geliştirme alanlarında gerçekleştirileceği yatırımlara baktığımda, GE, bizim 2023 perspektiflerimizi ve Türkiye'nin hangi konularda yatırıma ihtiyaç duyduğunu çok iyi okumuşlar diyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Bakan Çağlayan, sağlık yatırımına yönelik önemli teşviklerin yakında açıklanacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 07:14
Anahtar Kelimeler:
General Elektrik Yatırıma Geliyor
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