Gençler yetişkinlere göre daha mutlu

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) ''İstatistiklerle Gençlik'' verileri, gençlerin yetişkinlere göre daha ''mutlu'' olduğunu ortaya koydu. Gençlerin, yüzde 69,6'u kendisini ''mutlu'' olarak tanımlarken, yetişkinlerde bu oran yüzde 60,8 seviyesinde kaldı.



Bu yılın başından itibaren Dünya Kadınlar Günü, Yaşlılara Saygı Haftası, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde, bu günlere atfen yayın TÜİK, bugün de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, 2011 yılına ilişkin olarak ''İstatistiklerle Gençlik'' verilerini yayımladı.



Verilere göre, Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,8 düzeyinde. 2011 yılı itibarıyla 15-24 yaş grubunda 12 milyon 542 bin kişi bulunuyor.



Geçen yıl itibarıyla gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 39,3 ile ülke ortalaması olan yüzde 49,9'un oldukça altında bulunuyor. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18,4 ve tarım-dışı işsizlik oranı ise yüzde 22,1.



Yetişkinlerin, yani 25 ve daha yukarıdaki yaştakilerin işgücüne katılım oranı ise yüzde 52,8. Bu grupta işsizlik oranı yüzde 8, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 10,2.



-Yüksek öğrenim görmüş genç kadınların yüzde 35,6'sı işsiz-



TÜİK verilerine göre, lise ve dengi meslek lisesi mezunu gençlerde işsizlik oranı yüzde 21,8 düzeyinde.



Bu rakamlara kadın-erkek özelinde bakıldığında lise ve dengi meslek lisesi mezunu genç kadınlarda işsizliğin daha yüksek olduğu göze çarpıyor. Bu okullardan mezun erkeklerde işsizlik oranı yüzde 18,6 iken, genç kadınlarda bu oran yüzde 27,3.



Yükseköğretim görmüş gençlerde de durum pek farklı değil. Yükseköğretim görmüş genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 24, genç kadınlarda ise yüzde 35,6 seviyesinde.



-Gençler daha sağlıklı, hayat dolu ve mutlu-



15-24 yaş grubundaki gençler kendilerini, yukarı yaştakilere göre daha sağlıklı hissediyor.



Gençlerin yüzde 84,9'u genel sağlık durumlarını ''çok iyi'' veya ''iyi'' olarak tanımlarken, yetişkinlerin yüzde 59,3'ü kendilerini sağlıklı hissediyor.



Gençlerin yüzde 62'si her zaman veya genellikle kendini ''hayat dolu'', yüzde 57,9'u da enerjik hissederken, yetişkinlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 46,9 ve yüzde 39,1.



15-24 yaş arasındakilerin yüzde 7,2'si her zaman veya genellikle kendini ''kalbi kırık ve depresyonda'' hissederken, yetişkinlerde bu oran yüzde 10,6.



TÜİK araştırmasına göre, mutlu olduğunu belirten gençlerin oranı ise yüzde 69,6. Buna karşılık, yetişkinlerde mutluluk oranı yüzde 60,8 seviyesinde.



Gençlerin mutluluk kaynağı olan kişiler, yüzde 75,3 ile bütün aile, yüzde 10,1 ile anne ve baba iken, yetişkinlerde bu oran yüzde 73,5 ile bütün aile, yüzde 14 ile çocuklar.



Gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerin başında yüzde 59 ile sağlık, yüzde 17 ile aşk geliyor. Yetişkinlerin ise yüzde 75,3 ile sağlığı, yüzde 12,4'ü de aşkı mutluluk kaynağı olarak değerlendiriyor.



15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 82,3'ü gelecekten umutlu olduğunu belirtirken, bu oran yetişkinlerde yüzde 73,9.



-Eşler aile çevresinden-



Bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 76,5'i eşlerini aile ya da komşu çevresinden, yüzde 10,2'si okul ya da iş çevresinden, yüzde 10,8'i ise sosyal çevresinden seçiyor.



Verilere göre, 2011 yılı itibarıyla genç kadınların yüzde 66,7'si ve genç erkeklerin yüzde 35,1'i ilk evliliklerini gerçekleştirmiş durumda.



Gençlerde, evlenirken başlık parası verenlerin oranı yüzde 12,3.



Akraba evliliği oranı yüzde 21,2 ve akraba evliliği yapanlar içinde birinci derece akraba evliliği oranı yüzde 51,9 ile dikkat çekiyor.



-Gençler sanat ve kitapla daha ilgili-



TÜİK verilerine göre, gençlerin yüzde 67,7'si bilgisayar, yüzde 65,8'i de internet kullanırken, yetişkinlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 35,6 ve yüzde 34.



Gençler, yetişkinlere göre kitap okumaya daha fazla zaman ayırıyor. 15-24 yaş grubundakilerin radyo dinlemeye 1 ayda ayırdığı ortalama süre 1 saat 50 dakika, müzik dinlemeye ayırdığı ortalama süre 2 saat 53 dakika, kitap okumaya ayırdığı süre ise 5 saat 18 dakika.



25 ve daha yukarı yaştaki yetişkinler ise 1 ayda radyo dinlemek için ortalama 41 dakika, müzik dinlemek için 26 dakika ve kitap okumak için de 2 saat 14 dakika ayırıyor.



Gençler yine 1 ayda sinema izlemeye ortalama 1 saat 5 dakika, müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye 1 saat 3 dakika ayırırken internet kullanımına ayırdıkları süre 5 saat 11 dakika.



Yetişkinler ise 1 ayda sinema izlemeye ortalama süre 23 dakika, müzik ve sahne sanatları gösterisi izlemeye 14 dakika, internet kullanımına ise ortalama 1 saat 12 dakika zaman ayırıyor.

