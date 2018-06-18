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Genç işsizlikte düşüş sürüyor

Türkiye'de genç işsizlik oranı martta son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 17,7 oldu.

Genç işsizlikte düşüş sürüyor

Türkiye'de genç işsizlik oranı martta son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 17,7 oldu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:25
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Genç işsizlikte düşüş sürüyor

Türkiye'de genç işsizlik oranı martta yüzde 17,7 ile son 22 ayın en düşük seviyesine gerilerken, söz konusu oranla Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği (AB) ortalamalarına yakın bir performans yakalandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgiye göre, martta işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi olurken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7 olarak belirlendi.

Bu oran şubat ayında yüzde 19, geçen yılın aynı döneminde yüzde 21,4 seviyesindeydi. Söz konusu rakamla genç işsizlik oranında son 22 ayın en düşük seviyesi yakalandı. Genç işsizlik oranı en son Mayıs 2016'da yüzde 17,4 seviyesindeydi.

Bu yılın mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla genç işsizlik oranı kadınlarda yüzde 25'ten yüzde 22,7'ye, erkeklerde yüzde 19,3'ten yüzde 15'e geriledi. 

Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranı bu dönemde yüzde 21,8 olarak kayıtlara geçti. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 23 düzeyindeydi. Söz konusu gruptaki kadınların oranı yüzde 31,1, erkeklerin oranı yüzde 12,9 olarak sıralandı.

Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Genç işsizliğin Avro Bölgesi ortalamasına yakın gerçekleştiği Türkiye, aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz'in de bulunduğu birçok ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye'de 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 17,7 olarak belirlenirken, söz konusu oran AB ülkelerinde ortalama yüzde 15,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 17,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya, yüzde 6,1 ile genç işsizliğin martta en düşük hesaplandığı ülke olurken, Almanya'yı yüzde 6,8 ile Çekya ve yüzde 7 ile Hollanda takip etti

Ekonomik krizi atlatamayan Yunanistan en son açıklanan yüzde 42,3'lük genç işsizlik oranıyla zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 35 ile İspanya, yüzde 31,7 ile İtalya izledi. Bu oran Hırvatistan'da yüzde 23,3, bölgenin önemli ülkelerinden Fransa'da yüzde 21,5, Portekiz'de yüzde 21,3, Finlandiya'da yüzde 18,9, Slovakya'da yüzde 18,4 olarak kayıtlara geçti.

AA

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