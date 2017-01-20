Genç işsizlikte Almanya başarısı

Almanya, gençlere iş olanağı sağlama konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) en başarılı ülkesi olarak dikkati çekiyor.

Küreselleşmeyle yaygınlaşan "genç işsizlik", ülkelerin önemli sorunlarından olmaya devam ederken Almanya, gençlere iş olanağı sağlama konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) en başarılı ülkesi olarak dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, küresel genç işsizlik geçen yıl 1,1 puan artış göstererek yüzde 13,1'e yükseldi. ILO'ya göre, dünyada 71 milyon işsiz genç bulunuyor.

Avrupa ülkeleri içinde Yunanistan yüzde 44,2 ile genç işsizlikte zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 43,8 ile İspanya, yüzde 37,6 ile Avro Bölgesi'nin 3'üncü büyük ekonomisi İtalya, yüzde 27,8 ile Portekiz ve yüzde 25,7 ile Fransa izledi.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya ise genç işsizliğinin çözümü konusunda AB'nin en başarılı ülkesi oldu. Söz konusu ülkede genç işsizlik oranı geçen yıl kasım ayında sadece yüzde 6,8 olarak hesaplandı.

Türkiye'de ise geçen yıl ekim ayı itibarıyla 25 yaş altı işsizlik oranı yüzde 1,9 artışla yüzde 21,2'ye çıktı. Türkiye, bu oranla Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 8 AB üyesi ülkeden daha iyi performans sergiledi.

Almanya'nın başarısında "mesleki eğitim" etkisi

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ILO İşgücü Piyasası Eğilimleri ve Politika Değerlendirme Birimi Müdürü Steven Tobin, Almanya’nın AB’de en düşük genç işsizlik oranına sahip olmasının, ülkedeki genel iş gücü piyasasının sağlam oluşundan kaynaklandığını söyledi. Tobin, "Almanya'daki gençler genel olarak iyi seyreden iş gücü piyasası koşullarından yararlanıyorlar. Buna ek olarak, sosyal ortakların içerikleri belirlemede güçlü bir tavır sergilediği Almanya’da mesleki eğitim, teorik eğitim ile pratik eğitimin birleştirilmesinin genç işsizliğin düşük olmasında büyük etkisi var. Ülkede eğitimin içeriği, talep odaklı ve esnek. Bu sayede şirketler kendi ihtiyaçları için iyi yetişmiş çalışanlar edinebilirken, gençler de firmalar için gerekli beceri niteliklerine sahip olabiliyor." dedi.

Genç nüfusta işsizlik sorununu çözmek için ülkeler tarafından düşünülebilecek birçok yol olduğunu belirten Tobin, istihdam oluşturmanın makroekonomik yollarla teşvik edilmesi, istihdam oluşturmada hedeflerin, ölçütlerin ve önceliklerin olduğu daha geniş makroekonomik ve sektörel politikaların olması gerektiğini söyledi.

Tobin, diğer önerilerini de "ekonomideki yavaşlamalarda gençlerin iş gücü piyasasında yer almalarının sağlanması, işsizlik oranlarının artmasıyla gençlerin iş gücü piyasasının caydırıcılığına karşı koymak için iş temelli eğitim ve etkin kamu istihdam hizmetleri gibi önlemler alınması, gençlere yönelik sosyal korumanın geliştirilmesi ve artırılması, gençlere yeterli gelir desteği sağlanması, becerilerinin güncellenmesi, okul-işyeri geçişlerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak." şeklinde sıraladı.