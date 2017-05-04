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Genç çiftçi desteği başvuruları için yarın son gün

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, bu sene için Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programının bütçesini 483 milyon lira olarak belirlediklerini ve 16 bin 100 genç çiftçiye kullandıracaklarını belirterek "Başvurular yarın sona erecek" dedi.

Genç çiftçi desteği başvuruları için yarın son gün

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, bu sene için Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programının bütçesini 483 milyon lira olarak belirlediklerini ve 16 bin 100 genç çiftçiye kullandıracaklarını belirterek "Başvurular yarın sona erecek" dedi.

04 Mayıs 2017 Perşembe 11:56
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Genç çiftçi desteği başvuruları için yarın son gün

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yaptığı açıklamada, 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30 bin lira hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın 2017 yılı başvurularına yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Geçen sene yaklaşık 15 bin genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 450 milyon liralık hibe kullandırdıklarını hatırlatan Çelik, bu sene için ise programın bütçesini 483 milyon lira olarak belirlediklerini ve bu kaynağı 16 bin 100 genç çiftçi için kullandıracaklarını ifade etti. Çelik, "Bu imkandan faydalanmak isteyen genç çiftçilerimiz için başvurular 7 Nisan’da başlamıştı. 5 Mayıs’ta sona erecek başvurulara ilişkin dosyaların il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 195 bin başvuru yapıldı." diye konuştu.

Çelik, bu yılki bütçenin 330 milyon liralık kısmını en az 11 bin genç çiftçiye, büyükbaş ve küçükbaş projeleri kapsamında vermeyi planladıklarının altını çizerek, bu kapsamda genç çiftçilere manda dahil en az 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılacağını bildirdi. Bu hayvanların geçen yıl olduğu gibi bu sene de Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edileceğine dikkati çeken Çelik, "Bütçenin kalan diğer kısmı ise ana hatlarıyla ağıl ve ahır yapımı ile arıcılık, kanatlı, ipek böceği yetiştiriciliği, meyvecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında verilecek. Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak en az bin adet modüler sistem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesisi yapımı konusu da projeler içerisinde yer alacak ve ayrıca genç çiftçilerin finans ihtiyacını gidermek amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacak." ifadelerini kullandı. 

Başvurularda ücret talep edilmiyor

Hibe desteğinden faydalanacak çiftçilerde, 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi, daha önceden Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmış olmamak şartı aranıyor.

Projelerle ilgili ön başvurular, internet üzerinden, kesin başvurular ise yerleşim biriminin bağlı olduğu il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılıyor. Bu başvurularda çiftçilerden hiçbir ücret talep edilmiyor.

Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.

AA

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