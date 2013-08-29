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Gelişmeleri çok yakından izliyoruz

Başbakan Yardımcısı Babacan, "Gelişmeleri çok yakından izliyoruz ve gerektiği zaman da gerekli kuruluşlarımız ne gerekiyorsa yapıyorlar. Korkmadan, çekinmeden yapıyorlar" dedi.

Gelişmeleri çok yakından izliyoruz

Başbakan Yardımcısı Babacan, "Gelişmeleri çok yakından izliyoruz ve gerektiği zaman da gerekli kuruluşlarımız ne gerekiyorsa yapıyorlar. Korkmadan, çekinmeden yapıyorlar" dedi.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:43
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Gelişmeleri çok yakından izliyoruz
ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Keçiören Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen bazı tesislerin temel atma ve açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, buradaki konuşmasında, ülkeler için en tehlikelisinin içe kapanmak olduğunu belirterek bunu asla yapmayacaklarını ifade etti. İnsanların, ürünlerin,  sermayenin serbestçe dolaşması için bugüne izledikleri sağlam çizginin bundan sonra da aynen devam edeceğini vurgulayan Babacan, "Türkiye’yi dışa daha da açacağız. Uzun vadeli hedeflerimizden de asla taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de hep özel sektör odaklı bir ekonomik çizgi izlediklerini dile getiren Babacan, devletin özelleştirmelerle pek çok sektörden çıktığını, ağırlıklı olarak düzenleme ve denetleme fonksiyonlarıyla ön planda olduğu bir ekonomik model benimsediklerini, bunun aynen devam edeceğini söyledi.

Babacan, şunları kaydetti:

"Altını çizerek söylüyorum: Biz Türkiye'de kuralları iyi konulmuş ve rekabete dayanan bir piyasa ekonomisi izliyoruz. Çünkü böyle bir ekonomiden kuşkusuz reel sektör, finans sektörü en önemlisi de halkımız istifade eder. Bu ana çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz, değiştirmeyeceğiz.

Politikalarımızda hep şeffaf olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle içinde yaşadığımız konjonktürde iyi yetişmiş, tecrübeli bir ekonomi yönetimi son derece önemli. Sayın Başbakanımızın liderliğinde ve talimatlarıyla ve pek çok bakan arkadaşımızla Merkez Bankamız, Hazinemiz, BDDK, TMSF, SPK akla gelecek pek çok kuruluşumuzla beraber gelişmeleri çok yakından izliyoruz ve gerektiği zaman da gerekli kuruluşlarımız ne gerekiyorsa yapıyorlar. Korkmadan, çekinmeden yapıyorlar. O günün doğrusu ne ise ekonominin gereği neyse ekonominin doğruları neyi gerektiriyorsa birimlerimiz o adımları atıyorlar ve gereğini yapıyorlar.

Ama şunu da unutmayacağız: Türkiye fanusta kapalı bir ülke değil, dışa açık bir ülke. Dışarda fırtınalar varsa bu fırtınaları biraz hissedeceğiz. Denizlerde dalgalar varsa bu dalgaları da hissedeceğiz. Ama en önemlisi nedir? Ekonomik yapınız sağlamsa ve ehil kadrolarla bu ekonomi yönetiliyorsa bu fırtına da bu dalgalı deniz de o yapıya zarar vermez ve inşallah sapasağlam bir duruşla bu dalgalı dönemi hep beraber geçireceğiz."

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:44
Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanAkp
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