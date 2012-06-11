Gelirinden memnun olanlar artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı değerlendirme, hane halkı gelirlerinden memnun olan bireylerin sayısının giderek arttığını gösteriyor.



Hane halkı gelirinden memnun olanların oranı son 6 yılda genç nüfusta yüzde 33,2'den yüzde 45,9'a, yetişkin nüfusta ise yüzde 29,5'ten yüzde 36'ya çıktı.

Bu dönemde hane halkı gelirinden memnuniyetin gençlerde yetişkinlere, kadınlarda da erkeklere kıyasla daha yüksek olması dikkati çekti.

Bireylerin işten elde ettikleri kazançtan duydukları memnuniyet de 2009-2011 döneminde önemli ölçüde arttı.