"Geçen yılki büyümenin önemli bileşenlerinden biri de kredi oldu"

İzmir'de bir otelin kongre merkezinde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin Türkiye'de önemli bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna dikkati çekerek, 3,5 milyon KOBİ'nin Türkiye'deki firmaların yüzde 99,8'ini oluşturarak, istihdama, yatırımlara, ihracata ve katma değere büyük katkı yaptığını söyledi.

Şimşek, KOBİ'lerin ekonomideki önemine karşın kredilerden yeterli payı alamadığına işaret ederek, "Finansmana erişim KOBİ'lerin en büyük sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet olarak KOBİ'lerin finansmana erişimini çözmek için 3 önemli adım attık. İlki Taşınır Rehini Reformu, çıkardığımız kanunla KOBİ'lerin sadece gayrimenkulleri, taşıtları değil, artık alacakları, hatta patentten elde edecekleri gelirler de rehin olarak kabul edilebiliyor. Bu çok temel ve yapısal bir reformdur, bununla finansmana erişim artacaktır." diye konuştu.

Geçen yıl da Kredi Garanti Fonu (KGF) ile hazine destekli kredi garanti sistemini hayata geçirdiklerini hatırlatan Şimşek, "Geçen seneden bu yana 400 bin KGF kapsamında kredi verildi. 210 bin civarında firma yararlandı. Bunun dünyada eşi benzeri yok. Bize yurt dışından ziyarete gelenler bunun yapısıyla ilgili bilgi isteyip kendi ülkelerinde uygulamak istiyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bugüne kadar KGF kapsamlı 209 milyar liralık hazine kefaleti verildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ama toplam kullanım 236 milyar lira civarında. Üçüncü olarak da Nefes Kredisi... Bu da çok önemli. Bu daha çok küçük firmalara, gerçekten işletme sermayesi olarak nefes aldırıyor. Bu çok kritik bir alan ve buraya imkanlar el verdiğince daha fazla kaynak aktaracağız. Dolayısıyla krediye erişimi artırıyoruz. Burada bir başarı var. Bunun sayesinde Türkiye geçen sene 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam oluşturdu. Geçen yılki büyümenin önemli bileşenlerinden bir tanesi de bu kredi oldu."

"Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara ayar verdik"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olan İzmir'de imzasını atacakları "Nefes Kredisi" ile tüccarın ve sanayicinin önünü açacaklarını söyledi.

Tüfenkci, bakanlık olarak sürekli KOBİ'lerle bir araya geldiklerini, onların fikirlerini ve önerilerini dinlediklerini ve bazı uygulamalar geliştirdiklerini anlatarak, "2016'dan beri Türkiye üzerinde oynanan oyunları hep beraber boşa çıkardık. Türkiye ekonomisine ayar vermeye çalışanlara özel sektörümüz bir ayar çekti. 2017 yılında Türkiye dünyayı kıskandıracak şekilde 7,4 büyüme yakaladı, bu gerçek bir başarıdır. " dedi.

Tüfenkci, oda ve borsaların, KOBİ'lerle hükümet arasında köprü kurduğunu dile getirerek, "Oda ve borsalarımız ayrıca KOBİ'lere finansman için ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Yatırım ortaklıkların iyileştirilmesi noktasında finansmana erişimde birtakım iyileştirmeler yaptık. Biz her zaman üretenin çalışanın, istihdam sağlayanın yanındayız. Sizler çalışacaksınız bizler de sizlerin önünü açacağız. Birtakım iyileştirmeleri sizlerle paylaştık, inşallah önümüzdeki dönemde devam edecek." diye konuştu.