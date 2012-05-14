Gazze'den 6 yıl sonra ilk ihracat

GAZZE

İsrail hükümetinin 2006'dan bu yana ilk kez Gazze'de üretilen konfeksiyon ürünlerinin, konteynerle ülke dışına çıkartılarak, İngiltere'ye gönderilmesine izin verdiği bildirildi.

Batı Şeria'daki Filistin Hükümeti Ekonomi Bakanlığı İhracat Komitesi Başkanı Raid Futuh, yaptığı açıklamada, "İngiltere'ye gönderilmek üzere Gazze'de üretilen bin parça yün elbisenin, Gazze'nin güneyinden İsrail'e açılan ticari gümrük kapısı Kerim Ebu Salim'den geçirilerek, ihraç edilmesine İsrail izin verdi" diye konuştu.

Futuh, bu gelişmenin Filistinliler için büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Gazze bu yolla Arap ve uluslararası pazarlara inebilecek" dedi.