Rus

enerji şirketi

Gazprom

'un İcra Komitesi Başkanı

Aleksey Miller

, petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü trendin,

doğalgaz fiyatları

na da yansıyacağını belirtti.

Rus devlet kanalı Rossiya 24'e değerlendirmelerde bulunan Miller, petrol sektöründe son dönemde alınan kararların, doğalgaz fiyatlarında da artışa neden olacağını kaydetti.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde Avrupa'ya ihraç edecekleri doğalgaz fiyatının, 2016'ya göre daha yüksek olacağını bildiren Miller, "Son yıllarda, spot piyasada gaz fiyatları, kontrat fiyatlarından daha yüksekti. Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte kontratlı gaz fiyatlarında da yukarı yönlü bir trend başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü trend, doğalgaz fiyatlarına da yansıyacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen doğalgaz konusunu da değerlendiren Miller, gelecek kış döneminde Avrupa ve Türkiye'ye yapılan doğalgaz sevkıyatıyla ilgili önemli risklerin bulunduğunu aktardı.

Avrupa, doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini, Türkiye de yaklaşık yüzde 30'unu Ukrayna üzerinden gelen boru hatlarıyla Rusya'dan ithal ediyor.

AA