Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117174
ALTIN
158.734
DOLAR
3.7586
STERLİN
5.0934
EURO
4.5299
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması
'Demir Kilise' açılışa hazır
'Demir Kilise' açılışa hazır
Bu hafta 4 film vizyona girecek
Bu hafta 4 film vizyona...
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık tutacak keşif
Alaska'da 'ilk Amerikalıların' DNA'larına ışık...

Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2017'de Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2017'de Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:02
0 Okunma
Gazprom'dan Türkiye'ye rekor doğalgaz ihracatı

MOSKOVA

Rus enerji şirketi Gazprom'un, geçen yıl Türkiye'ye 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederek rekor kırdığı bildirildi.

Gazprom İcra Komitesi Başkanı Aleksey Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz projesinde iki hattın 700 kilometrelik bölümünün inşatının tamamlandığını belirtti.

Böylelikle TürkAkım projesinin deniz kısmına yönelik inşaatta yüzde 38'lik kısmın tamamlandığını ifade eden Miller, projenin aktif bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

Miller, Türkiye'nin Rus doğalgazına olan talebinin sürekli arttığını belirterek, "Türkiye'ye 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3'lük artışla 29 milyar metreküp doğalgaz ihraç ettik. Bu seviye, Türkiye ile doğalgaz ticaretimizde 2014'teki tarihi seviyeden 1,7 milyar metreküp daha yüksek." ifadesini kullandı.

TürkAkım'ın güzergahında olması planlanan Macaristan'a ihraç edilen doğalgazın da 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 21,3 artarak 6,9 milyar metreküpe yükseldiğine dikkati çeken Miller, geçen yıl Bulgaristan'a 3,3 milyar metreküp, Yunanistan’a 2,9 milyar metreküp ve Sırbistan'a da 2,1 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GazpromTürkiyeRekorDoğalgazIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Dolar/TL güne düşüşle başladı
Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda
Tarım Kredi'den TSK'ya güvenli gıda
İhracat şampiyonu mandalina oldu
İhracat şampiyonu mandalina oldu
Arıcılara 60 milyon liralık destek
Arıcılara 60 milyon liralık destek
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili süreç devam ediyor
Cazibe Merkezleri Programıyla ilgili süreç devam ediyor
4 ilin suyunu 25 ülkeye ihraç ediyor
4 ilin suyunu 25 ülkeye ihraç ediyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ