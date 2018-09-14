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Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında

Türkiye ihracatının yüzde 17'sini elinde bulundurmasına karşın, bilinen bir markaya henüz sahip olmayan Gaziantepli ayakkabı üreticileri, TİM desteğiyle dünya pazarına açılmak istiyor.

Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında

Türkiye ihracatının yüzde 17'sini elinde bulundurmasına karşın, bilinen bir markaya henüz sahip olmayan Gaziantepli ayakkabı üreticileri, TİM desteğiyle dünya pazarına açılmak istiyor.

14 Eylül 2018 Cuma 12:06
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Gaziantepli ayakkabıcıların gözü dünya pazarında

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarına fason üretimin gerçekleştirildiği Gaziantep'teki sektör temsilcileri, kendi markalarıyla dünya pazarlarına açılmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve ticaret merkezi konumundaki Gaziantep'te onlarca yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan ayakkabıcılık sektörü, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda babadan kalma geleneksel yöntemleri fabrikasyon üretime geçerek sektörü geliştiren Gaziantepli ayakkabıcılar, şimdilerde ise fason üretimdeki başarılarını kendi markalarını oluşturarak taçlandırmanın hesabını yapıyor.

Bu kapsamda oda yönetiminin girişimiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ile koordineli hareket eden Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, hedef pazarların belirlenmesinin ardından Gaziantep markasıyla kendi markalarını oluşturmanın hesabını yapıyor.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ayakkabı sektöründe lokomotif illerden birisi olduğunu dile getirdi.

Kentte büyük bir aile, çalışan, üreten ve hayal gücünü zorlayan bir meslek grubu olduklarını aktaran İnce, şöyle konuştu:

"Gaziantep olarak şu anda iç piyasadaki markalara Türkiye'nin en güzel ayakkabılarını yapıp satıyoruz. Ama Gaziantep olarak bir markamız yok. Bunun için de Türkiye İhracatçılar Birliği ile görüşüp yol haritamızı belirledik. Bu kapsamda yurt dışındaki ticaret merkezinde bir kaç tane hedef ülke belirliyoruz. Bunun ardından da ofis açıp ve Gaziantep markası adıyla dünya markası oluşturmak için gayret edeceğiz."

Fason üretimde adres Gaziantep

İnce, Gaziantep'te odaya kayıtlı 2 bin 500 sektör temsilcisinin bulunduğuna işaret etti.

Bu firmalardan yaklaşık 800'ünün imalatçı firma olduğuna dikkati çeken İnce, "Bunların büyük çoğunluğu da Türkiye'nin önde gelen firmalarına üretim yapıyor. İşin içerisine terliği de kattığımızda daha güçlü bir yapımız oluyor." diye konuştu.

İnce, Gaziantep'teki ayakkabı ihracatının da her geçen gün büyüdüğünü ve gelinen süreçte Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 17'sinin Gaziantep'ten gerçekleştiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu BölgesiGaziantepli AyakkabıcılarFason üretim
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