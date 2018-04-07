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Gaziantep'ten 89 ülkeye medikal ürün ihracatı

Gaziantep'te genç yaşta kendi şirketini kurarak medikal ürünler sektörüne giren Mehmet Polat, aralarında elektronik hasta yatakları ve sedyelerin de bulunduğu 200'den fazla ürünü 5 kıtada 89 ülkeye ihraç ediyor.

Gaziantep'ten 89 ülkeye medikal ürün ihracatı

Gaziantep'te genç yaşta kendi şirketini kurarak medikal ürünler sektörüne giren Mehmet Polat, aralarında elektronik hasta yatakları ve sedyelerin de bulunduğu 200'den fazla ürünü 5 kıtada 89 ülkeye ihraç ediyor.

07 Nisan 2018 Cumartesi 13:19
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Gaziantep'ten 89 ülkeye medikal ürün ihracatı

Gaziantep'te genç yaşta kendi şirketini kurarak medikal ürünler sektörüne giren Mehmet Polat, aralarında elektronik hasta yatakları, sedyeler ve medikal arabaların da bulunduğu 200'den fazla ürünü 5 kıtada 89 ülkeye satıyor.

Ailevi nedenlerle küçük yaşlarda okulu bırakarak iş hayatına atılan 46 yaşındaki Polat, 1996 yılında MESPA AŞ'yi kurarak o yıllarda kimsenin üretmediği, genellikle ithal edilen medikal arabalar, elektronik hasta yatakları, doğum yatakları, hasta taşıma koltukları ve sedye üretmeye başladı.

Firmasını, yıllar içinde Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vererek büyüten Polat, bugün Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki 10 bin metrekare alana sahip fabrikasında ürettiği 200'ü aşkın ürünü, Türkiye'nin yanı sıra aralarında İtalya ve İngiltere'nin de bulunduğu pek çok Avrupa ülkesi ile Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyor.

Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu'ya üretim yapan küçük bir firma olarak başladığı iş hayatında, bugün hastaların ve sağlık sektörü çalışanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren bir marka haline geldiklerini söyledi.

Sağlık sektörünü gözlemleyerek, hastalar ve hastane çalışanları için en uygun koşulların oluşturulmasına yardımcı olacak ürünler geliştirdiklerini dile getiren Polat, ürettikleri yataklar, sedyeler ve diğer medikal ürünlerle Devlet Malzeme Ofisinin resmi tedarikçilerinden olduklarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki devlet ve özel hastanelerin, firmalarının ürünlerini kullandığını kaydetti.

Dikey doğum koltuğu

Polat, sürekli kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını, son olarak 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ürettikleri dikey doğum koltuğu projesinin 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde "Yılın İnovatif KOBİ" ödülüne layık görüldüğünü anlattı.

Bugüne kadar anneye, bebeğe ve doktora konfor sağlayacak bir ürünün üretilmediğini savunan Polat, şöyle devam etti:

"Biz de bu sorundan yola çıkarak dikey doğum koltuğunu ürettik. Bu ürün Türkiye'de, hatta dünyada bir ilk. Ürünün bir referansı olmadığı için ergonomi prototip üretimi ve test süreçleri uzun ve meşakkatli geçti. Ürünümüzde fonksiyonel özellikler ön planda. Şirket olarak doğum yatakları konusunda ciddi bir altyapı ve tecrübeye sahibiz. Doğum yatakları imalatında bilinen isimler arasındayız. Türkiye'de ilk doğum yatağını biz ürettik. Ürünümüz, doğum sürecinde annenin, bebeğin ve doktorların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamak, doğal doğumu desteklemek ve yaygınlaştırmak için dikey doğum yönteminden esinlenilerek geliştirildi. Dikey doğum koltuğunda sırt dik konumda oluyor. Isıtıcı modülle de vücut ısısı korunuyor. Aynı zamanda koltuğun masaj yapma özelliği de var. Koltuk sayesinde, bebeğin doğum kanalında ilerlemesi kolaylaşarak gereksiz doğum kesiklerinin ve ağrılarının önüne de geçiliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepMehmet PolatMESPA AŞ
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