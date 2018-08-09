GAZelle Türkiye pazarında etkili olmak istiyor

Türkiye’deki faaliyetlerine bir süre ara verdikten sonra bu yılın başında tekrar faaliyete geçen Gaz Ticari Araçlar firması, Sakarya'daki tesislerinde üretilen araçlarını müşterilerine ulaştırırken sağladığı avantajlarla sektörde yer edinmek istiyor.

Rusya'nın en büyük ticari araç üreticilerinden GAZ Grubu, Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde başladığı GAZelle NEXT marka kamyonetin ardından panelvan üretimiyle ürün gamını genişletti. Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrikadaki montaj bandında çeşitli operasyonlar gerçekleştirilerek parçalar birleştiriliyor, kalite kontrol aşamalarından sonra da sevkiyata hazır hale geliyor.

Gaz Ticari Araçlar Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ticari araçlarının Türkiye'deki geçmişinin uzun yıllara dayandığını söyledi.

Daha önce Türkiye'de distribütörler aracılığıyla araçlarını pazarlayan şirketin, geçen yıl aldığı bir kararla Türkiye'de kendi şirketini kurduğunu ifade eden Yüksel, "Geçen yıl yüzde 100 Rus sermayeli bir şirket kuruldu, ben de temmuz ayından itibaren bu şirkete katıldım. Burada daha önce GAZelle NEXT markasıyla kamyonet üretiliyordu. 3,5 tonluk kısa şasi, uzun şasi, tek kabin, çift kabin olamak üzere N1 sınıfı hafif ticari araç üretiliyordu. Geçen yıldan itibaren 3,5 tonluk 11,5 ve 13,5 metreküplük hacime sahip panelvan araçlarımızın da üretimine başladık. Böylece ürün yelpazemizi genişlettik." diye konuştu.

Yaklaşık 5 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrikanın 3,5 dönümlük kısmında üretim yapıldığı bilgisini veren Yüksel, günlük üretim kapasitelerinin tek vardiyada 2 araç olduğunu, iki vardiya ya çıktıkları zaman bu sayının 4 araca yükseleceğini aktardı.

Fabrikadaki üretim hattının 5 istasyon ve bir final kalite bölümünden oluştuğunu, araçların kabini, şasisi, motoru gibi ana parçaların Rusya'dan ithal edildiğini aktaran Yüksel, fabrikadaki tüm işçi ve mühendislerinin Rusya'da eğitim aldığı bilgisini verdi.

Şu anda Türkiye'de 15 bayi, 36 yetkili servis olmak üzere faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Yüksel, "Satışlarımız 2018 ocak ayından itibaren başladı. Gaz, Türkiye'de çok iyi bilinmese de esasında çok büyük ve çok köklü bir kuruluş. Kendi ülkesinde Gaz Otomotiv Fabrikası adıyla 86 yıllık bir geçmişe sahip ve 13 fabrikası, 40 bin çalışanı var. Kendi ülkesinin en büyük ticari araç üreticisi konumunda. Hem burada gördüğünüz araçları kendi ülkesinde üretiyor hem de bunun üzerine minibüs, midibüs, otobüs, 8,5 ve 10 tonluk ağır ticari vasıtalar üretiyor. 40'tan fazla ülkeye de ihracatı var." diye konuştu.

"Türkiye pazarında yer edinmek istiyoruz"

Türkiye'nin Gaz grup için son derece kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yüksel, şöyle devam etti:

"Türkiye pazarını çok önemsiyoruz. Çünkü burası bir Avrupa pazarı. Türkiye pazarı, rekabete açık, bütün bildiğiniz markaların oyuncu olarak sahne aldığı, özellikle ticari vasıta sektöründe son derece önemli oyunculara sahip. Bu pazarda kendimize yer edinme çabası içerisindeyiz.

Şu andaki araçlarımız Euro 5 motorlu. 300 newton/metre torka sahip, joystick vitesli,150 beygir motora sahip. Panelvan araçlarımız 270 derece açılır arka kapıya ve kargo bölümünün zemininde kaymayı önleyen malzeme ile kaplı. 20 bin kilometre bakım aralığıyla 3 yıl veya 150 bin kilometre garanti veriyoruz. Önümüzdeki yıl ise Euro 6 motorlu araçlarımız devreye girecek ve motorumuz Volkswagen motoru olacak."

Fabrikadaki montaj hattının 5 istasyondan oluştuğunu, araçların kabini, şasisi, motoru gibi ana parçalarının Rusya'daki firmalarından ithal edildiğini aktaran Yüksel, bu parçaların Sakarya'daki tesislerinde monte edildiğini anlattı.

GAZ Türkiye'de şimdilik 16 işçinin çalıştığı bilgisini veren Yüksel, önümüzdeki yıllarda vardiya ve kapasite artışına bağlı olarak bu sayıyı artıracaklarını söyledi.

Fabrikada uygulanan montaj teknolojisi sayesinde günde iki araç ürettiklerini, yapılanma yılı ilan ettikleri bu yılki satış hedeflerinin mütevazi olduğunu ifade eden Yüksel, "Biz bu yılı 500 adet üretimle kapatmak hedefindeyiz. Önümüzdeki yıl Euro 6 motorlu araçlarımızla bu sayı binli rakamlara çıkacaktır." şeklinde konuştu.

"Aldığımız geri bildirimlerden memnunuz"

Şirketinin Sakarya'ya yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını vurgulayan Yüksel, ürettikleri araçlardan kalite olarak son derece emin olduklarını bu nedenle de araçlarına 3 yıl veya 150 bin kilometre garanti verdiklerini aktardı.

Araçların Rusya'nın en zorlu koşullarında, en zorlu patikalarında test edildiğini ve kalitesinin onaylandığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Sağlamlığının ve kalitesinin yanı sıra müşterimize fiyat avantajı da sunuyoruz. Baktığımızda rakiplerimizle aramızda minimum yüzde 25 fiyat avantajımız var. Bu en az yüzde 25'lik avantaj aslında çok şey ifade etmekte.

Hele günümüzde artan fiyatlar ve maliyetleri düşündüğümüzde müşterilerimize satın alma ve işletme maliyetinde de çok ciddi bir avantaj sağlamaktayız. Bu yıl hem Türkiye pazarına yeniden girişimiz hem de yeni Panel Van modelimizin lansmanı nedeniyle çok özel ve cazip bir fiyat politikası uyguluyoruz."