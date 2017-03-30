Gayrimenkul sektörü gelecekten umutlu

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, nisan ayı itibarıyla başlayacak yabancılara konut satışında KDV indirimi ve gayrimenkul sertifikası yoluyla konut satışı gibi uygulamaların piyasayı canlandıracağını belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yabancılara konut satışında KDV indirimi uygulamasını sektör açısından olumlu bulduklarını ifade ederek, "Bu uygulama gayrimenkul sektöründeki hareketlenmeyi tetikleyecektir." dedi.

Uluslararası fuarlara katılarak söz konusu uygulamanın yabancılara anlatılması gerektiğine işaret eden Tellioğlu, "Hükümetin sektöre yönelik son dönemlerdeki adımlarını olumlu buluyoruz. Bu tür destekler artarsa elde edilecek verim de artar." diye konuştu.

Tellioğlu, gayrimenkul sertifikası uygulamasına da değinerek, bunun uluslararası piyasanın ilgisini çekecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu uygulamaya göre vatandaşların, metrekare bazında satın alımlarla konut sahibi olabildiklerini dile getiren Tellioğlu, "Konut projelerinin süresine göre, ki bu 24 veya 36 aylık gibi süreleri kapsıyor, sertifika sahipleri bu sertifikalarını belirtilen süre sonunda ya nakde çevirecekler ya da konut satın alacaklar. Özellikle uluslararası yatırımcıların ilgisini daha da çekebilmek adına uygulamadaki süre sınırı kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

"KDV indiriminin etkisi yaz aylarında belirginleşecek"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Ali Taylan da konut piyasasında şu an olumsuz bir durum olmadığını anlatarak, tapu harcı oranlarının düşürülmesi gibi kararların piyasayı pozitif etkilediğini kaydetti.

Yabancılara konut satışına yönelik getirilen KDV istisnasının satışları artıracağını vurgulayan Taylan, "Konut satışlarının hareketlendiği yaz aylarına yaklaştığımız düşünüldüğünde bu kararın olumlu etkisi daha belirgin görülecektir." şeklinde konuştu.

Taylan, Türkiye'de yabancıların talebini karşılayacak sayı ve nitelikte konut arzı bulunduğunun altını çizerek, Türkiye'nin konut üretimi konusunda Avrupa'nın önemli ülkelerinden olduğunu aktardı.

"Stokların eritilmesine katkı sağlar"

Gayrimenkul Danışmanı Gülşah Gökşen Turan da KDV indiriminin satışlara yansımaya başladığını bildirdi.

Türkiye'de şu anda devam eden çok sayıda konut projesi olduğuna dikkati çeken Turan, "KDV indirimi stokların eritilmesi anlamında önemli olacak. Bunun dışında son dönemde tapu harçlarında indirim yapılması da piyasayı canlandırdı." diye konuştu.

Turan, gayrimenkul sertifikası uygulamasının, taksitli konut satışlarına göre daha iyi bir satış yöntemi olduğunu belirterek, "Bu uygulama, ikinci el piyasasında da canlanmaya yol açacaktır. TOKİ'nin bu konuda öncü olması özel sektör satışlarını da olumlu etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.