Gayrimenkul sektörü 2018'den umutlu

BURSA - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, 2017'de ülke genelinde satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı ve 1 milyon 409 bin 314 oldu.

Sektör temsilcileri, devlet teşvikleri ve kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin sağlanması durumunda, bu yıl da aynı rakamların yakalanacağını tahmin ediyor.

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl konut satışında rekor kırıldığını, bu yıl da yatay seyir beklediklerini söyledi.

Ocak ve şubat aylarında ipotekli satışlarda bir miktar gerileme olduğunu dile getiren Dumankaya, "Senetli satışlar, firma bünyesinde vadelendirme ve finansman modelleriyle arayı kapattığımızı düşünüyorum. Ocak, şubat aylarında görüntü yatay bir seyirle, geçen yıla yakın geçti. Bir miktar üzerine çıkmamız için de adımlar atmamız gerekiyor. Sektör adına ciddi bir teşvik beklentisi var. Tapu harçları, KDV iadeleriyle ilgili Maliye Bakanlığının çalışmaları var. 2019'dan itibaren devreye gireceği noktasında bir bilgi var. Alıma dönük bütün teşvikler önümüzdeki dönemi çok daha iyi kılacaktır." diye konuştu.

"Gayrimenkulde 1 milyonun üzerinde satış çok iyi rakam"

NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektöründe satışların bu yılın ilk üç ayında geçen yılın ilk üç ayıyla aynı seviyede olduğunu belirtti.

Timur, geçen yılı rekor düzeyde konut satışıyla kapattıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Gayrimenkulde 1 milyonun üzerindeki herhangi bir satış çok iyi rakam. Avrupa'da en fazla konut satılan ülkede yılda 550 bin konut satılırken, bizde iki katı gayrimenkul satışı olması çok iyi. İlk üç ay, geçen yılla benzer bir rakamla gitti. Son iki yıldır maliyet artışları yansıtılamadı. Belki bu senenin ikinci yarısında bu artışlar yansıyınca bir miktar yavaşlama olabilecektir. Enflasyon bu şekilde giderse konut fiyatları daha da fazla artacağı için bir dengelenme olacak diyebiliriz."

"En azından 6-7 büyür diye tahmin ediyorum"

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Türkiye'nin ilerleyen dönemler için çok ciddi bir konut ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Akkök, geçen yılı rekorla kapatan gayrimenkul sektöründen bu yıl da umutlu olduklarını ifade ederek, "Her sene rekor beklememek lazım ama gayrimenkul sektörü genellikle Türkiye'nin gayri safi milli hasılasıyla paralel büyüme gösteriyor. Türkiye bu sene yüzde 4-5 büyüyecekse gayrimenkul sektörü de hadi biraz üstünde büyüsün en azından 6-7 büyür diye tahmin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gül Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gül de "Kredi faizlerinin yüksek oluşundan dolayı bir durgunluk var. Onun da yaz dönemlerinde değişeceğini ve iyileşeceğini düşünüyoruz. Beklentilerimiz var, inşallah iyi olacak." ifadelerini kullandı.