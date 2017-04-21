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"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu, "Bundan sonra fiyatlarda artış başlayacak ve her firma kendi projesi bazında bir yükselişe gidecektir. Çünkü yaklaşık 2 yıldır dövizdeki yükselişi kendimiz finanse ederek artışı öteledik." dedi.

"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kuzu, "Bundan sonra fiyatlarda artış başlayacak ve her firma kendi projesi bazında bir yükselişe gidecektir. Çünkü yaklaşık 2 yıldır dövizdeki yükselişi kendimiz finanse ederek artışı öteledik." dedi.

21 Nisan 2017 Cuma 12:01
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"Gayrimenkul fiyatlarında artış başlayacak"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, dolar/TL'deki değer kaybının inşaat maliyetlerini düşüreceğini ancak konut fiyatlarında düşüş beklemediklerini ifade ederek, "Aksine bundan sonra fiyatlarda artış başlayacak ve her firma kendi projesi bazında bir yükselişe gidecektir. Çünkü yaklaşık 2 yıldır dövizdeki yükselişi kendimiz finanse ederek artışı öteledik." dedi.

Özen Kuzu, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen Expo Turkey by Qatar'da, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar’ın stratejik ortaklığının bu fuarla dünya sahnesine çıktığını, iki ülkenin, ekonomik ilişkilerini kuvvetlendirmek ve bölgede etkin bir ticari güç olmak amacıyla bir araya geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul'un, popüler dizi ve köprülerin getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerindeki çalışmalarını "pozitif" olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kuzu, "Dünya ve Avrupa’daki örneklere baktığımızda bizim de böyle projeler yapmamız güzel. Bu projeleri halka indirgeyebilirsek hem vatandaş hem de Borsa nezdinde getirisi yüksek olur." diye konuştu.

Körfez ülkelerinin Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyıp sevdiğini dile getiren Kuzu, "Referandum sürecinin sonuçlanması Körfez ülkelerindeki yatırımcıları sevindirdi. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Körfez ülkelerinden görüştüğüm yatırımcılar, referandumun ardından yatırımlarını artırma kararı vermeye başladı." dedi.

"2017’de yeni rekorların kırılabileceğine inanıyorum"

Özen Kuzu, İstanbul’daki konut fiyatlarının olması gereken değerin altında bulunduğunu, emsali kentlerle kıyasladıklarında İstanbul'da fiyatların çok düşük olduğunu belirterek, "Bunun nedeni, ülkemizin son yıllarda yaşadığı olaylar... Yoksa İstanbul dünyanın en önemli kenti ve geleceği çok parlak. Avrupa ve Körfez ülkelerinin çekim merkezi..." ifadelerini kullandı.

TOKİ ve Makro İnşaat iş birliğiyle çıkartılan Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikasını takip ettiklerini belirten Kuzu, "İlk projeden çıkacak sonuç memnun ederse biz de yapmayı düşünürüz." dedi.

Kuzu, gayrimenkulün en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ettiğini, yüzde 100-200 değer kazanan yerler olduğunu, bu nedenle gayrimenkulün yatırımcılar için cazip olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Görüşmeleri devam eden iki yeni projeleri olduğunu bildiren Kuzu, "Projeleri bu yılın sonunda netleştirip başlayacağız. Biri konut, AVM ve rezidanstan oluşan karma bir proje, diğeri de yine konut olacak. Bu yıl tüm enerjimizi satışı devam eden projelerimize vereceğiz. Kuzu Grup olarak 2018’e hızlı gireceğiz. Planlarımız bu yönde." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen KuzuDolarTLEkonomiQatarExpo Turkey By QatarTOKİGayrimenkul
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