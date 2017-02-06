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GAP kadınları ve gençleri istihdam edecek

Kalkınma Bakanı Elvan, Güneydoğu Anadolu Projesi ile gençlere ve kadınlara yoğunlaşarak gelir artırıcı, istihdam edilmelerini sağlayıcı projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

GAP kadınları ve gençleri istihdam edecek

Kalkınma Bakanı Elvan, Güneydoğu Anadolu Projesi ile gençlere ve kadınlara yoğunlaşarak gelir artırıcı, istihdam edilmelerini sağlayıcı projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 11:12
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GAP kadınları ve gençleri istihdam edecek

Kalkınma Bakanı Lütfi ElvanGüneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile gençlere ve kadınlara yoğunlaşarak gelir artırıcı, istihdam edilmelerini sağlayıcı projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Bakan Elvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP sayesinde tarımdan enerjiye turizmden kültür projelerine kadar birçok sektörde bölge halkına çok kapsamlı hizmetin sunulduğunu söyledi.

GAP için yeni bir yol haritası belirlediklerini belirten Elvan, gelecekte özellikle sosyal projelere ağırlık vereceklerini vurguladı.

Bölge kadını ve gençleri için GAP'ın istihdam kapısı olmaya hazırlandığına dikkati çeken Elvan, "Gençlerimizin meslek sahibi olmaları için mesleki eğitime önem vereceğiz. Bölgenin bir ihtiyaç analizini yapacağız. Hangi tür mesleklerde ihtiyacımız var bunları tespit edeceğiz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığımız gençlere yönelik eğitim programları düzenleyecek onların meslek sahibi olmaları sağlanacak. Biz gençlerimizi istihdam edeceğiz. GAP BKİ Başkanlığımız ağırlıklı olarak gençlere ve kadınlara yoğunlaşacak. Bu gençlerimizin kadınlarımızın gelirlerini artırıcı, istihdam edilmelerini sağlayıcı projelere ağırlık verilecek." diye konuştu.

"Kadınlardan katkı bekliyoruz"

Elvan, bölge kadınının iş hayatına atılması için de yeni ve farklı projeleri faaliyete geçirmeye hazırlandıklarını kaydetti.

Kadınların meslek sahibi olmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlarımızın, meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Bu kadınlarımızın sahip oldukları meslekle birlikte kendi evlerine de gelir getirmelerini sağlayacağız. Bir anlamda eğer kendi işini kuramıyorsa da bunların istihdam edilmelerini sağlayacağız. Gerçekten mesleki eğitim verdiğimiz ve istihdam ettiğimiz kadınların boş zamanlarında, serbest zamanlarında nasıl GAP İdaresi katkı sağlamış ise yöre insanına kendisinin de katkı sağlamasını isteyeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Lütfi ElvanGüneydoğu Anadolu ProjesiGAPIstihdam
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