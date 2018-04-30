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Galatasaray borsada da kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alının 3 puanın ardından borsada da kazandırdı.

Galatasaray borsada da kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alının 3 puanın ardından borsada da kazandırdı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:41
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Galatasaray borsada da kazandırdı

Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Beşiktaş'tan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yüzde 11,85 yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasının ardından haftaya yüzde 10 düşüşle başladı.

Kendi sahasında Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 1, Fenerbaçe'nin 3, Beşiktaş ise 4 puan önünde yer alıyor.

Beşiktaş hisseleri düştü

Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 9 primle 2,30 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri ise yüzde 8,9 azalışla 3,08 lirada bulunuyor.

Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,61 değer kazancıyla 1,67 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 0,47 primle 34,30 liradan işlem görüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GalatasaraySüper Lig
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