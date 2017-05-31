Gabon'dan Türk yatırımcılara çağrı

Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı ekonomik kalkınmanın kendileri açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, 2 ülke arasındaki ilişkilerin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba sayesinde son dönemde daha da geliştiğini söyledi.

Boubeya, Cumhurbaşkanı Ondimba'nın, yatırımcıların ülkeye gelmesine imkan veren bir ekonomik plana yoğunlaştığını ifade ederek, "Kapımız herkese açık ama özellikle Türk yatırımcıları Gabon'a bekliyoruz. Türk iş adamlarının deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Boubeya, Türkiye ile Gabon arasındaki ilişkinin sadece kurumsal ve siyasi boyutta kalmaması gerektiğini, Gabon'da yatırım anlamında birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.

Gabon'un şu an bir eşikten geçtiğini ve yenilenme sürecine girdiğini belirten Boubeya, Türk iş adamlarının, ülkede hem kendilerine hem de Gabonlulara katkı sağlayacak birçok projeye imza atabileceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin Afrika'da açtığı 39 büyükelçilik ve 4 başkonsolosluğun, Afrika'ya açılım noktasındaki güçlü isteğin işareti olduğunu vurgulayan Boubeya, dünyanın geleceğinin de bundan böyle Afrika'da olacağını kaydetti.

Pacome Moubelet Boubeya, Türkiye'nin, Afrika'da diplomatik varlığının yanı sıra kıtadaki ülkelerle sık sık çeşitli toplantılar vesilesiyle bir araya geldiğini ifade ederek, "Türkiye'nin Afrika'da attığı adımlar takdire şayan." dedi.

Eski sömürgecilerle "kazan-kazan" durumu

Gabon Dışişleri Bakanı Boubeya, Afrika'nın eski sömürgeci ülkelerle olan ekonomik ilişkisine değinirken, Afrika'nın artık bağımsız bir kıta olduğunu ancak bunun eski sömürgeci ülkelerle ilişkilerin tamamen kesilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Boubeya, sömürgeci ülkelerle kurulan ilişkilerin iş birliği çerçevesinde olduğunu belirterek, "Gabon da eski bir sömürgeydi. Eski sömürgeci ülkelerle olan ilişkiler bugün hala devam ediyor. Bu ilişkiler 'kazan-kazan' mantığıyla her iki tarafa da fayda sağlayacak, kar getirecek iş birlikleri olmalı." diye konuştu.

Kökeni ne olursa olsun yatırımcı arayışında olduklarını vurgulayan Boubeya, "Yeryüzünde, 'ekonomik açıdan özgür' bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bu hiçbir yabancı yatırımcıya ihtiyaç duymadan tamamen kendi kendinize yetebileceğiniz anlamına gelir. Bunun kibir göstergesi olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.