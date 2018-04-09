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Fuarlar dijital dünyaya taşınıyor

Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan e-fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Fuarlar dijital dünyaya taşınıyor

Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan e-fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
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Fuarlar dijital dünyaya taşınıyor

Klasik ticari fuar konseptini modern teknolojiyle birleştirerek dijital dünyaya taşıyan elektronik fuarlar (e-fuar), fiyat, zaman ve ulaşım avantajıyla pazarlama alanında yeni bir dönem başlatıyor. 

Teknolojik gelişmelerle dünyada yaygınlaşmaya başlayan e-fuarlar, uygun maliyeti ve daha fazla uluslararası müşteriye ulaşma imkanıyla geleneksel fuarlara karşı güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Söz konusu sanal etkinlikler, dünyanın neresinde olursa olsun daha fazla katılımcıya ulaşım ve zaman sıkıntısı olmaksızın bilgisayar başından ürünlerle markaları tanıma fırsatı sunuyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de gündeme getirdiği e-fuarlar, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan bir alanı oluşturuyor. Uzmanlar, e-fuarcılığın hızla gelişeceğini ve geleneksel fuarların bir tamamlayıcısı olacağını belirtiyor.

"Devlet desteğine ihtiyacımız var"

Türkiye'de çevrimiçi fuar organizasyonu gerçekleştiren Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, AA muhabirine, e-fuarların fiziksel fuarların dijitalleşmiş hali olduğunu söyledi.

Özdemir, dijital ortamda fuar organize eden ilk firma olduklarını vurgulayarak, elektronik ortamda düzenlenen fuarların katılımcılar ve ziyaretçiler için çeşitli faydaları olduğunu anlattı.

E-fuarların geleneksel fuarlara göre dünyanın her yerinden katılımcıya çok daha uygun fiyatlı ulaşabildiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu: 

"E-fuarlarda ulaşım derdi olmuyor. Ayrıca geleneksel fuarlardaki gibi yer kirası da alınmadığından e-fuarların fiyatları daha ucuza geliyor ancak insanları fuara çekebilmek için ciddi bir reklam maliyeti gerekiyor. Geleneksel fuarların maliyetleri, stant kirası, kurulum ve nakliye ücretleriyle 10 bin lira ile 500 bin lirayı bulurken, internet ortamında stant ücretlerimiz 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Yurt dışına gittiğinizde de yaklaşık 2 metrekarelik bir stant alanının maliyeti yaklaşık 5 bin avroyu buluyor. E-fuarlar ciddi bir fiyat, zaman ve ulaşım avantajı sağlıyor, bilgisayarınızı açtığınızda fuarınızın başında oluyorsunuz."

Özdemir, e-fuarların 3 boyutlu gerçekleştiğini ve ziyaretçilerin fuar katılımcılarıyla yazışarak ya da görüntülü konuşarak iletişime geçtiklerini belirterek, bu zamana kadar gerçekleştirdikleri fuarlarda ziyaretçi sayısının 28 bin ile 103 bin arasında değiştiğini dile getirdi.

Dünyada e-fuarcılık konusunda ciddi çalışmalar ve yatırımlar yapıldığına işaret eden Özdemir, "Türkiye'de e-fuarcılığın gelişebilmesi için devlet desteğine ihtiyacımız var. Destek alabilmek için girişimlerimiz oldu ancak yanıtsız kaldı, biz de yorulup kendi gücümüzle ilerlemeye çalıştık. KOSGEB'in fuarcılık desteğinden yararlanmak istediğimizde çevrimiçi fuarcılık diye bir sistemin olmadığını söylüyorlar." dedi.

"KOBİ'lerin küresel piyasaların erişimini kolaylaştırıyor"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çavuşoğlu da e-fuarların potansiyel alıcıyla satıcıların bir araya geldikleri ve 7 gün 24 saat faaliyet gösteren sürekli pazar yerleri olduğunu söyledi. 

E-fuarların fiziki fuarlara göre çok daha ucuza mal olan bir elektronik ticaret, tanıtım ve pazarlama yöntemi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "E-fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır." diye konuştu.

Çavuşoğlu, işletmelerin e-fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı bulduğuna dikkati çekerek, e-fuarcılığın geleneksel fuarcılığın bir rakibi değil, destekleyicisi ve tamamlayıcısı olduğunun altını çizdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Klasik Ticari FuarFuarGeleneksel Fuarlar
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