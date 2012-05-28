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FT: THY büyüme atağında

Financial Times Gazetesi'ne konuşan THY Genel Müdürü Kotil, ipekyolu gibi her yeri İstanbul'a bağlamak istediklerini söyledi.

FT: THY büyüme atağında

Financial Times Gazetesi'ne konuşan THY Genel Müdürü Kotil, ipekyolu gibi her yeri İstanbul'a bağlamak istediklerini söyledi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 09:26
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FT: THY büyüme atağında
İSTANBUL - İngiliz Financial Times Gazetesi, Türk Hava Yolları'nın büyüme atağını sayfalarına taşıdı.
Gazeteye konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, en büyük destinasyon ağına sahip havayolu şirketi olmayı hedef olarak belirledi.
2005 yılından bu yana görevde bulunan Kotil, "Çok yakında dünyanın en büyük uçuş ağına sahip olacağız" dedi.
Kotil, amaçlarının son derece net olduğunu, ipekyolu gibi her yeri İstanbul'a bağlamak istediklerini kaydetti.
Gazetenin haberinde şu ifadeler yer aldı: "THY, Avrupa'da tek bir havalimanından en fazla farklı destinasyona uçuşu olan havayolu şirketi olduğunu söylüyor. THY, Polonyalı havayolu şirketi LOT'tan da büyük bir hisse almak için görüşmeye devam ediyor."



Son Güncelleme: 28.05.2012 01:27
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