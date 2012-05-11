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Free Shop'lar bankalarla yarıştı

Gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) geçen yıl kozmetik ve gıda gibi ürünlerin satışından 2 milyar lirayı aşkın gelir elde edildi.

Free Shop'lar bankalarla yarıştı

Gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) geçen yıl kozmetik ve gıda gibi ürünlerin satışından 2 milyar lirayı aşkın gelir elde edildi.

11 Mayıs 2012 Cuma 13:40
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Free Shop'lar bankalarla yarıştı

Yurt dışına çıkan veya yurda giriş yapan yolculara kişisel tüketim malları ve hediyelik eşya satışı yapan gümrüksüz satış mağazaları, (Free Shop) geçen yıl 2 milyar lirayı aşkın satış gerçekleştirdi.
Sigara, puro, tütün mamulleri, alkollü içecek, parfüm, kozmetik ve gıda gibi ürünlerin vergisiz satışa sunulduğu gümrüksüz satış mağazaları, geçen yıl adeta para bastı. Yurt dışından gelen yolcular, vergi alınmadığı için gümrüksüz satış mağazalarına büyük ilgi gösterdi.
AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, havalimanları ve sınır kapılarında toplam 145 gümrüksüz satış mağazası bulunuyor. Bu mağazalardan 2011 yılında 15 milyon 194 bin 616 adet satış belgesi karşılığında toplam 879 milyon 213 bin 447 avro tutarında (yaklaşık 2 milyar lira) sigara, puro, sigarillo, yaprak sigara, tütün mamulleri, alkollü içecek, parfüm, kozmetik, gıda ve diğer ürünlerin satışı gerçekleştirildi.
Geçen yıl 3 gümrüksüz satış mağazası kapanırken, 10 gümrüksüz satış mağazasının açılmasına izin verildi. 2011 yılında, 24 gümrüksüz satış mağaza deposu faaliyet gösterirken 3 gümrüksüz satış mağaza deposu kapandı.
Bu arada yurt dışından gelirken ve yurt dışına çıkarken her bir yolcunun gümrüksüz satış mağazalarından alabileceği ürünler de belirli miktarlarla sınırlandırılıyor. Buna göre, yurt dışından gelen bir yolcu Free Shop'lardan en fazla 3 karton sigara, 50 adet puro, 250 gram kıyılmış tütün, 1 litre viski ve rakı, 2 litre şarap ve şampanya, 600 mililitre parfüm, 2 kilogram çikolata alabiliyor.

Son Güncelleme: 11.05.2012 05:41
Anahtar Kelimeler:
Free Shoplar Bankalarla Yarıştı
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