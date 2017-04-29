Ford yeni modellerini tanıttı

Ford'un 8 ili kapsayan Kuga ve Ranger Test Sürüş Tanıtım Turu'nun ilk ayağı Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde özel olarak hazırlanan 2 parkurda, misafirler test sürüşü yaparak yeni Kuga ve yeni Ranger'ın tüm özelliklerini deneyimleme imkanı buldu.

Katılımcılar, fuar merkezinin açık alanına kurulan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan su geçişli test parkurunda, en zorlu arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabilecek şekilde tasarlanan yeni Ford Ranger Wildtrak'ın bu yeteneğini test etti.

Etkinlikte katılımcılar, 80 santimetre derinliğe kadar suda ilerleme kabiliyeti olan yeni Ford Ranger'la test parkurunda su geçişi, yan geçiş ve çapraz geçiş deneyimi yaşadı.

Misafirler, yeni Ford Kuga için hazırlanan "smart cone" parkurunda ise aracın performans ve sürüş konforunu deneyimledi.

Etkinlik, yarın akşam 18.00'de sona erecek.