Fitch'ten Almanya ve Lüksemburg'a not teyidi

İSTANBUL - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Almanya'nın "AAA" düzeyinde bulunan kredi notunun teyid edilmesine gerekçe olarak, ülkenin güçlü kurumları ile çeşitlendirilmiş ve yüksek katma değerli ekonomisi gösterildi.



Almanya'nın yüksek yapısal cari fazlasının, ülkenin net dış kreditör pozisyonunu desteklediği belirtilen açıklamada, kamu borcunun ise aynı nota sahip diğer ülkelere göre yüksek bulunduğu, ancak güçlü bütçe disiplini sayesinde düşme yolunda olduğu dile getirildi.



Öte yandan Fitch, Lüksemburg'un da "AAA" olan kredi notunu teyit ettiğini, notun görünümünü ise durağanda bıraktığını bildirdi.



Ülkenin dış pozisyonunu, "kredi notu açısından en güçlü yön" şeklinde nitelendiren Fitch, "Lüksemburg güçlü hükümeti ve istikrarlı kurumlarıyla küçük ama zengin bir ekonomiye sahip. Ülkenin ekonomik büyümesi geçen yıl yüzde 3,1 ile hem Avro Bölgesi ortalamasından, hem de benzer nota sahip ülkelerden yüksek düzeyde bulunuyor. Ayrıca, ülkenin kamu finansmanı da güçlü ve kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 23,4'le düşük seviyelerde" değerlendirmelerini yaptı.



