Fitch'den teşvik programına destek

İSTANBUL - Uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch, Türkiye'nin teşvik paketinin ithalata bağımlı sektörleri destekleyerek, Türkiye'deki stratejik ve büyük çaplı yatırımlar için faydalı olacağını belirtti.



Fitch tarafından yapılan açıklamada,, ''Türkiye'nin yakın zamanda açıkladığı teşvik programı, yerli ve yabancı gruplardan, stratejik ve geniş çaplı yatırımlar için faydalı olacaktır, yavaşlayan ekonomik ortamda, yeni ve ertelenmiş yatırım planlarına itici güç olacaktır'' ifadelerine yer verdi. Fitch, teşvik programının ekonomi üzerinde etkilerini göstermesinin ve rekabet ortamında tam olarak yansımasının biraz zaman alacağını belirtti.

Açıklamada, ''Hükümet stratejik yatırımlar için KDV muafiyetleri, ihracatta vergi muafiyeti, vergi indirimi ve iş sigortası desteği, faiz desteği ve KDV iadeleri sağlayacak. Teşvikler, daha düşük işgücü maliyeti ve finansman gideri sağlayarak, Türk şirketlerinin rekabetçi gücünü artırabilir'' ifadesine yer verildi. Yeni teşvik sisteminin, daha önceki teşvik paketlerinden farkına da değinilen açıklamada, ''Yeni teşvik sistemi, Türkiye'nin ithalata bağımlılığını azaltarak, özellikle ülkenin geri kalmış coğrafi bölgelerine finansal destek oluşturma hedefiyle, daha önceki teşvik paketlerinden farklı bir görünüme sahip'' değerlendirmesi yapıldı.

Yeni teşvik programının enerji, maden, otomotiv ve turizm gibi Türkiye'de cari açığın yüksek olmasına kaynak oluşturan sektörleri hedeflediğine vurgu yapan Fitch, ''Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 43'ünü ithal ara malların oluşturması sebebiyle, hükümet Türk üreticilere ithalattaki payı azaltabilmek için rekabet avantajı sunuyor'' ifadesine yer verdi.

