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Fitch'den "kırılgan beşli" açıklaması

Fitch Ratings, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'dan oluşan "kırılgan beşli"nin, Fed'in sermaye çıkışlarına beklenenden daha fazla direnç gösterdiğini bildirdi.

Fitch'den "kırılgan beşli" açıklaması

Fitch Ratings, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'dan oluşan "kırılgan beşli"nin, Fed'in sermaye çıkışlarına beklenenden daha fazla direnç gösterdiğini bildirdi.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 23:28
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Fitch'den
WASHINGTON - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika'dan oluşan "kırılgan beşli"nin,  ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış sürecine girmesinden kaynaklanan sermaye çıkışlarına beklenenden daha fazla direnç gösterdiğini bildirdi.

Fitch Ratings'in resmi sitesinde yer alan açıklamada, Fed'in beklenen faiz artırımının en fazla tehdit edeceği ülkelerin "kırılgan beşli"  olmayabileceği belirtildi. 

Kuruluşun yükselen piyasa ekonomilerini kamu finansmanı, dış borçlanma ve bankacılık sektörüne ilişkin 11 farklı kırılganlık konusunda değerlendirdiği "ısı raporuna" dayandırılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ficth'in güncellenen ısı haritasına göre, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Güney Afrika sermaye girişlerindeki azalmaya karşın daha küçük emsallerine kıyasla daha az kırılganlık gösteriyor. Bu, 'kırılgan beşli' olarak adlandırılan bu ülkelerin, Fed'in sıkılaştırmasından en fazla riske maruz kalacak ülkeler olmayabileceğine işaret ediyor."

"Korkular abartılmış olabilir"

Fed'in faiz artışına bu yıl sonlanmadan başlayacağı öngörüsüne yer verilen raporda ayrıca, "kırılgan beşli" arasında sermaye çıkışları konusunda riskli ve gergin seviyelere işaret eden kırmızı göstergelerden 3 ya da daha fazlasına sahip olan tek ülkenin Türkiye olduğu belirtildi. 

Raporda, bunun "kırılgan beşli"nin Fed'in faiz artışından ötürü en yüksek riske tabi ülkeler olmadığını ortaya koyduğunu belirtirken, "yükselen piyasa ekonomilerinden ani sermaye çıkışları olacağına yönelik korkunun abartılmış olabileceğini" ifade edildi. 

Yükselen piyasa ekonomilerinde sistematik bir kriz çıkmasının beklenmediği vurgulanan raporda, ülkelere özgü bazı risklerin ise koşulları zorlaştırabileceği uyarısında bulunuldu. 

Bu riskleri, Endonezya için düşük emtia fiyatları, Brezilya içinse artan kamu borcu ve resesyon olarak sıralayan derecelendirme kuruluşu, cari açık ve döviz kurunda oluşabilecek sorunlara yönelik tedbirlerin ise tüm yükselen piyasa ekonomileri için gerekli olduğu ifadesine yer verdi. 

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 08:53
Anahtar Kelimeler:
Fitchönce VatanKırılgan Beşli
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