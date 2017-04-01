Fitch üç ülkenin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya, Norveç ve İsviçre'ye ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Rusya'nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun "BBB-" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapısal zayıflıklar, jeopolitik gerilimler ve benzer ülkelere kıyasla zayıf makroekonomik performansa rağmen Rusya'nın güçlü bilançosuna, dirençli dış finansmanına ve iyileşmiş siyasal çerçevesine işaret edildi.

Norveç

Fitch Ratings, Norveç'in yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu duyurdu.

Norveç ile ilgili açıklamada, ülkenin kişi başına düşen yüksek gelirine, dirençli makroekonomik çerçevesine ve düşük petrol fiyatlarına dayanıklı koruma sistemine işaret edildi.

Açıklamada, Norveç'in petrol sektöründen elde edilen gelirlerin devlet fonuna aktarıldığı kaydedilerek kamu finansmanının kredi notu için güçlü bir faktör olduğuna dikkat çekildi.

İsviçre

Fitch Ratings, İsviçre'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "durağan" olduğunu aktardı.

İsviçre ile ilgili açıklamada, tedbirli ekonomik ve mali politikalara, çeşitlendirilmiş ve varlıklı ekonomiye ve düşük kamu borcuna işaret edildi.