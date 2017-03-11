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Fitch'ten 4 ülkenin kredi notu hakkında açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

Fitch'ten 4 ülkenin kredi notu hakkında açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Almanya, Litvanya, Slovenya ve Kolombiya'ya ilişkin kredi notu ve görünümleri açıkladı.

11 Mart 2017 Cumartesi 10:13
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Fitch'ten 4 ülkenin kredi notu hakkında açıklama

Fitch Ratings'ten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Almanya'nın cari fazlasının GSYİH'ye oranının 2015'te yüzde 8,3'ten 2016'da yüzde 8,5'e çıktığı, geçen yıl yüzde 1,9 büyüyen ülke ekonomisinin bu sene yüzde 1,8, gelecek yıl da yüzde 1,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Litvanya

Fitch Ratings, Litvanya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Litvanya ile ilgili açıklamada, ülkenin, Avrupa Birliği (AB) üyesi olması ve avro bölgesinde bulunması nedeniyle, mali finansmanının istikrarlı ve kurumlarının güçlü olduğu ifade edildi.

Slovenya

Fitch Ratings, Slovenya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "A-" seviyesinde korunduğunu, görünümünün "durağan" olduğunu açıkladı.

Açıklamada, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin ülkenin mali durumu üzerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.

Kolombiya

Fitch Ratings, Kolombiya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinde korunduğunu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize ettiğini aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fitch RatingsAlmanyaLitvanyaSlovenyaKolombiyaKredi Notu
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