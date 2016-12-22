Fitch Ratings

'ten yapılan yazılı açıklamada,

İngiltere

'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ekonomisindeki yüksek gelir seviyesi, çeşitlilik ve gelişmişliğe işaret edilerek, kamu borcunun yüksek olduğu bildirildi.

İngiltere'nin 23 Haziran'da Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma kararının (Brexit) siyasi, kurumsal ve ekonomik belirsizlikleri beraberinde getirdiği vurgulanan açıklamada, Brexit müzakerelerinin ve İngiltere ile AB arasındaki ticari ilişkilerin farklı şekillerde sonuçlanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den iki yıl sonra tamamen ayrılabileceğine değinilerek, bu ülkenin bir Avrupa pazarı üyesi olarak kalmasının olası görülmediğine işaret edildi.

İngiltere ile AB arasındaki ticari ilişkilerin belirsizliği nedeniyle şirketlerin sermaye harcamalarını erteleyeceği ve İngiltere'de özel sektör yatırımlarının azalacağı belirtilen açıklamada, artan enflasyon ve gelirlerdeki düşüşle ülkede özel tüketimdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

AA