FİSKOBİRLİK 2018 ürünü fındık alımı için piyasaya girecek

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada, birliğin, yeniden yapılandırma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından beri piyasaya girerek fındık aldığını anımsattı.

Her sene bir önceki yıla göre biraz daha fazla ürün almayı ve büyümeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu anlamda 2017 sezonunun kendileri açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Bayraktar, halen devam eden sezonda üreticilerden 15 bin tonu aşkın fındık alımı yaptıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını ifade ederek, "Alım miktarımız her geçen yıl artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. 2017 yılı miktarımız 15 bin tonu aştı. Halen sezonu kapatmadık ve gelecek fındıklara talibiz." dedi.

FİSKOBİRLİK'in piyasa aktörlerinden biri konumuna geldiğini, üretici için pazarın yanı sıra ikinci bir alternatif olduğunu dile getiren Bayraktar, 2018 ürünü fındık alımı için de piyasaya gireceklerini bildirdi.

"Çiftçimiz teslim ettiği ürünün parasını peşin alabilecek"

Bayraktar, alımlar için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve hasadın başlamasının ardından tespit edecekleri tarihlerde sezonu açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi alım politikamız peşin ya da emanet sistemi olarak gerçekleştirilecek. Çiftçimiz teslim ettiği ürünün isterse parasını peşin alacak, isterse de emanete depolarımıza bırakabilecek. FİSKOBİRLİK olarak önümüzdeki sezon için rekoltenin tamamına talibiz. Bizi tercih edecek üreticimizin fındıklarını almaya hazırız, gelecek tüm fındığı alabiliriz."

Bayraktar, üreticinin daha fazla destek olması durumunda FİSKOBİRLİK'in piyasadaki etkinliğini artıracağını vurguladı.

Lütfi Bayraktar, birlik olarak 2018 ürünü tahmini fındık rekoltesinin belirlenmesi için saha çalışmalarına başladıklarını da sözlerine ekledi.