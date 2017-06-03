Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98868
ALTIN
144.241
DOLAR
3.5090
STERLIN
4.5198
EURO
3.9539
"Fedakar baba"
"Fedakar baba"
Mudanya’da bir öğleden sonra...
Mudanya’da bir öğleden sonra...
Soner Gerçeker ‘‘Senden Sonra’’nın hikayesini anlattı
Soner Gerçeker ‘‘Senden Sonra’’nın hikayesini...
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
Şampiyonlar Ligi'nin 'en'leri
New Mexico
New Mexico

Firik ve sarımsak 20 bin mevsimlik işçiye iş imkanı sağlıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, hasadı devam eden sarımsakta ve firik yapımında yaklaşık 20 bin mevsimlik işçi iş imkanı buluyor.

Firik ve sarımsak 20 bin mevsimlik işçiye iş imkanı sağlıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, hasadı devam eden sarımsakta ve firik yapımında yaklaşık 20 bin mevsimlik işçi iş imkanı buluyor.

03 Haziran 2017 Cumartesi 15:45
7 Okunma
Firik ve sarımsak 20 bin mevsimlik işçiye iş imkanı sağlıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde devam eden sarımsak hasadı ve geleneksel firik yapımında yaklaşık 20 bin tarım işçisi çalışıyor.

Ağırlıklı olarak Adıyaman'dan gelen mevsimlik işçiler, ilçede 40 bin dönüm alanda hasadı yapılan sarımsaktan geçimini sağlıyor.

Öte yandan buğday tarlasında da henüz kurumadan hasat edilen makarnalık sert buğdaylar, tarlada başağıyla yakılmak suretiyle geleneksel firik lezzeti elde ediliyor.

Sarımsak hasadında ve firik yapımında iş imkanı bulan mevsimlik işçiler, çalışmaya devam ediyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 bin dönüm alanda tarımını yaptıkları sarımsakta 60 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Doğan, ilçede üretilen makarnalık sert buğdayın 4 bin dönümlük bölümünden de firik yapıldığını belirterek, buradan 2 bin ton firik elde edildiğini vurguladı.

Böylece hem ülke, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağladıklarını dile getiren Doğan, "Her iki üretim için de hasat döneminde ilçeye günlük geliş gidiş yapan kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 15-20 bin civarında mevsimlik tarım işçisine de iş imkanı sağlanıyor. Bu işçiler, saat 07.00'de işbaşı yapıyor. Saat 17.00'de de işini bitiriyor. Sarımsak işçilerine üreticilerimiz tarafından günlük yevmiye 35 lira, firik işçilerine de 100 lira ödeniyor. Böylece tarım işçileri de aile ekonomisine önemli katkı sağlamış oluyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepArabanFirikSarımsak20 Bin Tarım Işçisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB'den kredi kartı faiz oranlarına ilişkin duyuru
TCMB'den kredi kartı faiz oranlarına ilişkin duyuru
Altın ithalatı mayısta yüzde 100 arttı
Altın ithalatı mayısta yüzde 100 arttı
Dolar/TL yılın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL yılın en düşük seviyesine geriledi
Rusya'dan Türk gıda ürünleriyle ilgili açıklama
Rusya'dan Türk gıda ürünleriyle ilgili açıklama
Kuru soğan ihracatından 8,6 milyon dolar gelir
Kuru soğan ihracatından 8,6 milyon dolar gelir
Et fiyatları için 'Topluluk destekli tarım' önerisi
Et fiyatları için 'Topluluk destekli tarım' önerisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ