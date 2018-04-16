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'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Fırat Nehri'nde kafes balıkçılığı yapan işletmeler, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye alabalık ihraç ediyor.

'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Fırat Nehri'nde kafes balıkçılığı yapan işletmeler, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye alabalık ihraç ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
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'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor.

Bu kapsamda Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Birecik ilçesindeki Karkamış Barajı'nın havzasında kurulan alabalık çiftliklerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Gölde faaliyet gösteren işletmelerinin bir kısmı yerel halk ve firmalar tarafından kurulurken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden sektörün önemli firmaları da burada tesis kurmaya başladı.

Bölge halkının ve çevre kentlerin balık ihtiyacını gideren "Fırat'ın balıkçıları", yetiştirdikleri alabalıkların büyük kısmını başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.

Baraj gölünde yer alan işletmeler istihdama da önemli katkı sunuyor.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Şanlıurfa'nın Atatürk, Birecik ve Karkamış barajları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde ön plana çıktığını söyledi.

"Yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahibiz"

Bölgenin alabalık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Perçi, yıllık 17 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını kaydetti.

Perçi, balık üretimiyle ülkenin ihracatına katkı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"2017 itibarıyla bu havzada Birecik ilçesinden ruhsatlı işletmeler yaklaşık 4 bin ton balık üretti. Amacımız, kapasiteyi yüzde 70'lere çıkarmak. Tabii bunun yanında alabalık üretiminin çok önemli bir ihracat kalemi olduğunu düşünürsek ilçemiz bu açıdan da çok önemli bir konumda. Biz yaklaşık olarak 2 milyon lira civarı buradaki işletmelere destekleme ödemişiz. Türkiye'nin diğer iç sularındaki barajlarda ve nehirlerde yıl boyu üretim yapılamıyor ama Karkamış Barajı, havzasındaki su sıcaklığından dolayı tüm yıl üretim yapma kapasitesine sahip. Bu durum burayı ayrıca önemli kılıyor. Bizim buradaki hedefimiz havzadaki işletmelerin kapasitesini optimuma çıkararak ülkemize önemli bir ihracat girdisi sağlamak."

Hedef 200 milyon dolarlık ihracat

Perçi, alabalık ve somon üretiminin yanı sıra İlçe Tarım Müdürlüğü ile geliştirdikleri "Balıkçılık ve Su Ürünleri Üretim Merkezi" projesini, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın talimatıyla hayata geçireceklerini aktardı.

İhracata yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Kaymakam Perçi, "Bölgedeki işletmelerimizden birinde kuluçkahane var. Biz bu kuluçkahaneyi kerevit, Mersin balığı, alabalık, somon ve şabut balıkları ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Beş yıllık bir planlamamız var. Burada bizim nihai hedefimiz bu bölgeden yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu yıl itibarıyla çalışmalara başladık." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güneydoğu Anadolu ProjesiGAPKarkamış BarajıAlabalık
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