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'Fipronil iddiaları ihracatımızı olumsuz etkilemeyecek'

YUM-BİR Genel Sekreteri Sungur, Türkiye'deki yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesi bulunduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ve ihracatı olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

'Fipronil iddiaları ihracatımızı olumsuz etkilemeyecek'

YUM-BİR Genel Sekreteri Sungur, Türkiye'deki yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesi bulunduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ve ihracatı olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:06
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'Fipronil iddiaları ihracatımızı olumsuz etkilemeyecek'

ANKARA - Yumurta Üreticileri Merkezi Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, Türkiye'deki yumurtalarda fipronil bulunduğuna yönelik iddiaları değerlendirdi. 

Türkiye'nin yılın 8 ayında yaptığı yumurta ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 240 milyon dolara ulaştığını bildiren Sungur, ihracatın artış trendine girdiğini söyledi.

Sungur, Türkiye'nin dünya yumurta üretiminde 9. sırada olduğuna dikkati çekerek, "Türk yumurtası dış pazarlarda kalitesi ve güvenilirliği ile yer edinmiş, hiçbir ülkeden sağlık nedeniyle geri dönmemiştir. AB ülkelerinin fipronil iddiaları ülkemizin ihracatını etkilemeyecektir. Türkiye, yumurta ihracatında ABD ve Hollanda’da sonra 3. sırada. Bu sene AB’deki bu sorundan dolayı muhtemelen 2. sıraya yükseleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin kendi pazarını korumak adına fipronil sorununu dünyanın her yerinde varmış gibi göstermeye çalıştığına işaret eden Sungur, "Bu, ülkemize ve yumurta üreticilerine atılmış bir iftiradır. Türkiye'nin adının geçirilmiş olmasını tamamen kasıtlı buluyor." diye konuştu.

"AB gıda güvenliği sistemi çökmüştür"

Sungur, Türkiye'nin AB ile yumurta ticareti olmadığını, bu sebeple ürünlere yönelik herhangi bir test yapılamayacağının altını çizerek, "Bu iddialar tamamen sorunu, suçu yaygınlaştırarak kurtulmaya çalışmak için üretiliyor. Çok güçlü ve kapsamlı bir gıda mevzuatı olduğunu iddia eden AB, bunu işletememekte ve bunun sonuçlarını bu sene yumurta da olduğu gibi her yıl değişik ürünlerde yaşamaktadır. Bundan önce at eti, dioksin, salmonella ve deli dana krizleri yaşanmıştı. AB’nin gıda güvenliği sistemi çökmüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki işletmelerin belirli periyotlarda denetlendiğini ve gıda mevzuatına göre analizler yapıldığını kaydeden Sungur, bugüne kadar yapılan testlerde yumurtalarda insan sağlığını riske edecek fipronil veya benzeri herhangi bir maddeye rastlanmadığını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FipronilIddiaIhracatYumurtaTürkiyeYUM-BİR
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