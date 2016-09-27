Fındık üreticisine verilecek destek miktarı belirlendi

Fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı ürünü için dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğiödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Fındık Üreti̇ci̇leri̇ne Alan Bazlı Geli̇r Desteği̇ Ödenmesi̇ne Dai̇r Kararın Uygulanmasına İli̇şki̇n Tebli̇ğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üretici belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2016 yılı ürünü için dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılacak.

Destek için başvurular 2016 üretim yılında çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) ve fındık kayıt sistemine (FKS) kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla, kararın yayımı tarihinden itibaren başlayacak ve 30 Aralık 2016 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Bu yıla ilişkin alan bazlı gelir desteği ödemeleri 2017 yılı içinde yapılacak.

Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Kararın uygulanması ile ilgili üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si Ziraat Bankasına hizmet komisyonu olarak ödenecek.

Müracaat yılında ÇKS ve FKS'ye kayıtlı olmayanlar, fındık bahçesinde ara ziraatı yapanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya belge ibraz edenler, Tarım Kanununun ilgili maddesine istinaden destekleme programlarından yararlandırılmamasına karar verilenler ile kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları destekten yararlanamayacak.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faiziyle geri alınacak.