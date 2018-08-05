Fındık üreticisine hasat uyarısı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), üreticilere fındık hasadının yerden ve ürünler tam olgunlaştıktan sonra yapılması uyarısında bulundu.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, büyük ekonomik değere sahip Türk fındığının hak ettiği değeri bulabilmesi, ihracatının sürdürülebilir olması, Türk fındığının kalitesinin ve itibarının zedelenmemesi için aflatoksin oluşumunun mutlaka önlenmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaliteli fındık ve aflatoksinin önlenmesi için çiftçilerin yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahçede bulunan ve farklı zamanlarda hasat olgunluğuna gelen farklı çeşitler hasat olgunluğuna göre ayrı yarı hasat edilmelidir. Hasat, yerden ve fındıklar tam olgunlaştıktan sonra yapılmalıdır. Hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere dökülen fındıklar yerde bekletilmeden toplanmalıdır. Hasat edilen fındıklar jüt çuvallar içinde ,aynı gün harmana getirilmeli, kesinlikle naylon çuvallar içinde ve sıkışık bir vaziyette bahçede bekletilmemelidir."

Açıklamada, harmana getirilen cüruflu fındıkların büyük yığınlar ve kalın tabaka oluşturacak şekilde konulması, cüruflu fındıkların toprakla temas ettirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Fındıkların mutlaka yağmurdan korunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle denildi:

"Üzerine örtülen naylon örtü çardak şeklinde olmalıdır. Cüruflu fındıklar beton harmanlarda 15-20 santimetre kalınlığında serilerek güneşte 1-2 gün soldurulduktan sonra patoza verilmelidir. Fındığı verdiğimiz patoz, fındıkları cürufundan tam olarak ayırırken fındık kabuğuna zarar vermemelidir. Cürufundan ayrılmış tane fındıklar, hafif meyilli ve temiz beton harmanda kurutulmalı. Eğer harman beton değilse fındığın toprakla temasını önlemek için jüt tente veya bez kullanılmalıdır. Tam olarak kuruyan kabuklu tane fındıkların içindeki patozun kırdığı iç fındıkla yabancı maddeler seçilmelidir. Çünkü bu maddelerin dayanıklılık süresi az olduğu için küflenerek aflotoksin oluşturabilmektedir. Kuruyan fındıklar iyice soğuduktan sonra, sabah erken veya akşam geç saatte jüt çuvallara konulmalıdır."

Naylon çuvalların fındıkların küflenmeye neden olabileceği, bu nedenle jüt çuvalların kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, kuruyan kabuklu fındıkların hemen pazara götürülmeyecek ise temiz, rutubetsiz ve havalandırma özelliğine sahip depolarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi.