Fındık üreticilerine uyarı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son bir haftadır havaların yağışlı gittiğini belirterek, bu nedenle birçok üreticinin şu anda fındığını istenilen şekilde kurutamadığını ifade etti.

Bu durumun fındıkta aflatoksine neden olabileceğine dikkati çeken Soydan, üreticilerin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan, fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma süresini kısaltan etkenlerden en önemlisinin küflenme olduğuna işaret ederek, "Küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle aflatoksin oluşur. Aflatoksinin birçok zararı vardır. Fındık üretiminde lider ülkeye yakışır kalitede üretim yapmak zorundayız. Aksi takdirde aflatoksin tehlikesi ülkemiz fındığının imajını olumsuz etkileyerek ürünün değerini düşürmekte ve alıcı ülkeleri başka pazarlara yönlendirmektedir." dedi.

Fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini belirten Soydan, şöyle devam etti:

"Bölgemizde yer yer hasat devam etmektedir. Aflatoksin oluşumunu önlemek için de hasat, harman ve depolama aşamasına üreticilerimiz dikkat etmelidir. Hasat zamanında yapılmalı, erken veya geç hasattan sakınılmalıdır. Fındık erken toplanırsa randıman kaybı oluşur. Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca bozulurlar, küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna neden olurlar. Geç hasat edilirse fındığın toprakla teması ve kabuğun çatlaması ile küf bulaşır ve aflatoksin oluşur."

- "Fındığın yeterince kuruması sağlanmalı"

Soydan, hasat edilen fındığın harmanda yeterince kurumasının sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz tarafından hasat edilen fındıklar aynı gün harmana getirilmeli ve ince bir tabaka halinde 10-15 santimetre kalınlığında serilmelidir. Serilen fındıklar sık sık karıştırılarak havalandırılmalıdır. Büyük yığınlar halinde bekletilmemelidir. Harman zemini ıslak olmamalıdır. Yağışlı havalarda harmandaki fındığın üzeri örtülmelidir ancak örtü ile fındık arasında 30-40 santimetre mesafe olmalıdır. Patoza verilecek fındıklar mutlaka tam olarak kurutulmalıdır. Zurufundan ayrılan fındıklar uygun harmanlarda 5 santimetre kalınlıkta serilerek 2-3 saat ara ile karıştırılarak kurutulmalıdır. Bu şekilde 3-4 gün kurutulan fındıklar taş, toprak gibi yabancı maddeler ile kırık, delik, çürük ve boş fındıklardan ayıklanmalıdır."

Kuruyan fındığın nem oranının yüzde 6'dan fazla olmaması gerektiğini ifade eden Soydan, kurutulan tane fındıkların sıcak halde çuvallanmaması, çuvallamanın sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılması, çuvallandıktan sonra fındığın uygun depolarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Soydan, depolama sırasında fındıkta küflenme, renk bozukluğu, acılaşma ile tat, lezzet ve aroma kaybının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Depolarda sağlanan düşük hava nemi ve sıcaklıkla küflerin üremesi durdurulur. Bunun için de depo nemi ve sıcaklığın kontrol altına alınması gerekir. Unutulmamalıdır ki kabuklu fındıklar ancak nispi nemin yüzde 55-60, sıcaklığın 5-10 derece olduğu havalanan yerlerde 1-1,5 yıl, ortam sıcaklığının 15-20 derece arasında olduğu ve iyi havalanan yerlerde ise en fazla 1 yıl muhafaza edilirler." diye konuştu.

Soydan, eski ürün fındık ile yenisinin kesinlikle birbirlerine karıştırılmadan ayrı depolanıp pazarlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.