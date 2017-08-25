Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109827
ALTIN
144.258
DOLAR
3.4822
STERLİN
4.4614
EURO
4.1087
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Fındık üreticilerine uyarı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Fındık üreticilerine uyarı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:13
0 Okunma
Fındık üreticilerine uyarı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede son bir haftadır havaların yağışlı gittiğini belirterek, bu nedenle birçok üreticinin şu anda fındığını istenilen şekilde kurutamadığını ifade etti.

Bu durumun fındıkta aflatoksine neden olabileceğine dikkati çeken Soydan, üreticilerin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan, fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma süresini kısaltan etkenlerden en önemlisinin küflenme olduğuna işaret ederek, "Küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle aflatoksin oluşur. Aflatoksinin birçok zararı vardır. Fındık üretiminde lider ülkeye yakışır kalitede üretim yapmak zorundayız. Aksi takdirde aflatoksin tehlikesi ülkemiz fındığının imajını olumsuz etkileyerek ürünün değerini düşürmekte ve alıcı ülkeleri başka pazarlara yönlendirmektedir." dedi.

Fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumunun önlenmesi gerektiğini belirten Soydan, şöyle devam etti:

"Bölgemizde yer yer hasat devam etmektedir. Aflatoksin oluşumunu önlemek için de hasat, harman ve depolama aşamasına üreticilerimiz dikkat etmelidir. Hasat zamanında yapılmalı, erken veya geç hasattan sakınılmalıdır. Fındık erken toplanırsa randıman kaybı oluşur. Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca bozulurlar, küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna neden olurlar. Geç hasat edilirse fındığın toprakla teması ve kabuğun çatlaması ile küf bulaşır ve aflatoksin oluşur."

- "Fındığın yeterince kuruması sağlanmalı"

Soydan, hasat edilen fındığın harmanda yeterince kurumasının sağlanması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Üreticilerimiz tarafından hasat edilen fındıklar aynı gün harmana getirilmeli ve ince bir tabaka halinde 10-15 santimetre kalınlığında serilmelidir. Serilen fındıklar sık sık karıştırılarak havalandırılmalıdır. Büyük yığınlar halinde bekletilmemelidir. Harman zemini ıslak olmamalıdır. Yağışlı havalarda harmandaki fındığın üzeri örtülmelidir ancak örtü ile fındık arasında 30-40 santimetre mesafe olmalıdır. Patoza verilecek fındıklar mutlaka tam olarak kurutulmalıdır. Zurufundan ayrılan fındıklar uygun harmanlarda 5 santimetre kalınlıkta serilerek 2-3 saat ara ile karıştırılarak kurutulmalıdır. Bu şekilde 3-4 gün kurutulan fındıklar taş, toprak gibi yabancı maddeler ile kırık, delik, çürük ve boş fındıklardan ayıklanmalıdır."

Kuruyan fındığın nem oranının yüzde 6'dan fazla olmaması gerektiğini ifade eden Soydan, kurutulan tane fındıkların sıcak halde çuvallanmaması, çuvallamanın sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılması, çuvallandıktan sonra fındığın uygun depolarda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Soydan, depolama sırasında fındıkta küflenme, renk bozukluğu, acılaşma ile tat, lezzet ve aroma kaybının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Depolarda sağlanan düşük hava nemi ve sıcaklıkla küflerin üremesi durdurulur. Bunun için de depo nemi ve sıcaklığın kontrol altına alınması gerekir. Unutulmamalıdır ki kabuklu fındıklar ancak nispi nemin yüzde 55-60, sıcaklığın 5-10 derece olduğu havalanan yerlerde 1-1,5 yıl, ortam sıcaklığının 15-20 derece arasında olduğu ve iyi havalanan yerlerde ise en fazla 1 yıl muhafaza edilirler." diye konuştu.

Soydan, eski ürün fındık ile yenisinin kesinlikle birbirlerine karıştırılmadan ayrı depolanıp pazarlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiFındıkFındık üreticilerine UyarıFındık üreticileriFındıkta Aflatoksin OluşumuAflatoksin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
İnşaata kredi desteği 162 milyar lirayı aştı
Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti
Konutta 7 aylık satış, sektörü memnun etti
"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"
"Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş durumda"
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Rusya'ya ayakkabı ihracatı ikiye katlandı
Borsada yabancı takas oranı Gezi öncesine döndü
Borsada yabancı takas oranı Gezi öncesine döndü
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
BiTaksi’nin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TL’yi buldu
BiTaksi’nin yerel ekonomiye katkısı 240 milyon TL’yi buldu
"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"
"Bosna Hersek'ten ithalat devam edecek"
ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım
ODE Yalıtım'dan son 5 yılda 55 milyon dolar yatırım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ