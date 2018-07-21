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'Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor'

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım" dedi.

'Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor'

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Fındıkta piyasanın mutlaka üretici açısından da tüketici açısından da güvenlikli bir ortama kavuşması lazım" dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:19
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'Fındık piyasasında güvenli ortam gerekiyor'

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındıkta piyasanın mutlaka üretici ve tüketici açısından güvenlikli bir ortama kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, devletin 2009'dan bu yana fındık üreticisine 7,2 milyar lira destek ödemesinde bulunduğunu söyledi.

Bu uygulamanın ileriye dönük problemleri çözmeyeceğini savunan Bayraktar, "Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alarak aslında doğrudan destek sisteminin 2009'da çıkış amacını gerçekleştirmediğini, fındıkta var sayılan problemleri çözmediğini ortaya koymuş oldu. 2009'dan bu yana bizim söylediklerimiz maalesef doğru çıktı." dedi.

Bayraktar, geçen yıl TMO'nun yaptığı gibi devletin FİSKOBİRLİK veya başka bir kurum aracılığıyla mutlaka piyasadan fındık alması gerektiğini ifade ederek, fındığın çok olduğu yıllarda özellikle piyasanın regüle edilmesi, dolayısıyla fiyatın dengede tutulması gerektiğini vurguladı.

TMO'nun geçen yıl piyasadan fındık aldığını ve şu anda piyasaya fındık sattığını anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bir müdahale kurumu kastıyla üreticiyi korumak amacıyla fiyatı dengede tutmak isteyen bir kurumun, piyasadan fındık aldığı sene o fındığı o sene içerisinde tekrar piyasaya sürmesi hiçbir anlam ifade etmez. Bunun aslında piyasayı düzenleme açısından hiçbir anlamı yok. Alsın çürütsün mü hayır çürütmesin, fındık çok olduğu sene tutsun, az olduğu sene piyasaya sürsün."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri BirliğiLütfi BayraktarFİSKOBİRLİK
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