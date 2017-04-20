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Fındık patozuna TSE standardı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü AB destekli "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" kapsamında fındık patozlarının standarda uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Fındık patozuna TSE standardı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının yürüttüğü AB destekli "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" kapsamında fındık patozlarının standarda uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:12
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Fındık patozuna TSE standardı

ORDU -  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın (OTSO) Avrupa Birliği (AB) destekli yürüttüğü "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" ile fındık patozlarının standarda uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011-2012 yıllarında küflenme ve neme bağlı olarak oluşan aflatoksin nedeniyle Türk fındığının ihracattan döndüğünü belirtti.

OTSO olarak bunun nedenlerini araştırdıklarını anlatan Şahin, bu nedenlerin arasında fındığın depolama şartları ve toplama yöntemi olduğu, ancak en önemli sebebin ise fındığın harmanlama işini yapan patoz olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Patozlar fınfığa zarar veriyor"

Şahin, bununla ilgili olarak 5 yıl önce hazırladıkları "Aflatoksinsiz Fındık Projesi" kapsamında çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Proje kapsamında hem bizim hem de Ordu Üniversitesi makine bölümündeki teknik ekipler patozları incelemeye aldı. İnceleme sonucunda patozların fındığa zarar verdiği anlaşıldı." dedi.

Bölge fındığının ince kabuklu olması nedeniyle patozlama esnasında kırılma ve çatlamanın çok sık olduğunu belirlediklerini kaydeden Şahin, "Patoz çok hızlı çalıştığı için o süratle makinenin iç duvarlarına çarpan fındık ya kırılıyordu ya da çatlıyordu. Çatlayan fındık da bölgemizin rutubetli olmasından dolayı nemleniyor ya da küfleniyordu. Nemlenen ve küflenen fındık aflatoksine maruz kalıyordu. Aflatoksinli fındık da ihracattan geri dönüyordu." diye konuştu.

Şahin, Avrupa Birliği destekli proje çalışmalarının artık tamamlandığını belirterek, projeyi Türk Standardları Enstitüsüne (TSE) takdim ettiklerini, şu anda TSE'nin bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Harman dövme makinesi olarak kullanılan fındık patozunda standart olmadığına işaret eden Şahin, "Bundan sonra patozlar standarda uygun hale getirilerek üreticilere hizmet verecek. TSE çalışmasını tamamladıktan sonrası bu yönde alacağı kararları il ve ilçe tarım müdürlüklerine bildirecek. Ondan sonra da tüm patozlar standartlara uygun şekilde bölge çiftçisine hizmet edecek." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FındıkTSEStandart
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