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Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin yevmiyesi asgari 70 lira olarak belirlendi.

Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin yevmiyesi asgari 70 lira olarak belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
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Fındık işçisinin yevmiyesi belirlendi

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin yevmiyesi asgari 70 lira olarak belirlendi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, fındıkta hasat zamanının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyonun, Vali Yardımcısı Recep Uzal başkanlığında toplandığı belirtildi.

Komisyonun, fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 70 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda da 77 lira yevmiye ödenmesine karar verdiği bildirildi.

Fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 160 lira olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara, yemek işverene ait olursa 80 lira, yemek işçiye ait olursa 87 lira ödenecek. Hasat döneminde çalışacak aşçılara 77, katırcıya 172 lira ödenmesi kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuk çalıştıran bahçe sahibi ile çocukların ailelerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca her çocuk için 259 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
GiresunFındık ToplamaGiresun Valiliği
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