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Fındık ihracatından 2 ayda 314,3 milyon dolarlık gelir

Fındık ihracatından 2018-2019 sezonunun 2 aylık döneminde 314 milyon 308 bin 776 dolar gelir elde edildi.

Fındık ihracatından 2 ayda 314,3 milyon dolarlık gelir

Fındık ihracatından 2018-2019 sezonunun 2 aylık döneminde 314 milyon 308 bin 776 dolar gelir elde edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 15:29
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Fındık ihracatından 2 ayda 314,3 milyon dolarlık gelir

GİRESUN

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde, standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama 527 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Bu dönemde 58 bin 286 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 314 milyon 308 bin 776 dolar gelir elde edildiği ifade edilen açıklamada, ihracatın 45 bin 77 tonunun AB ülkelerine, 3 bin 960 tonunun AB dışındaki Avrupa ülkelerine, 5 bin 519 tonunun deniz aşırı ülkelere, 3 bin 729 tonunun ise diğer ülkelere gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan geçen sezon aynı dönemde 65 bin 151 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 426 milyon 457 bin 405 dolar gelir elde edilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FındıkIhracat
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