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Fındık ihracatında lider Trabzon

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'ine denk gelen 496 milyon dolarlık kısmını Trabzon'daki firmaların dış satımı oluşturdu.

Fındık ihracatında lider Trabzon

Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde yapılan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatının yüzde 38'ine denk gelen 496 milyon dolarlık kısmını Trabzon'daki firmaların dış satımı oluşturdu.

08 Kasım 2018 Perşembe 12:01
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Fındık ihracatında lider Trabzon

TRABZON 

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un fındık ihracatında her zaman ön planda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 10 aylık fındık ihracatında da kentteki firmaların lider olduğunu belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan 64 ülkeye fındık ihraç edildi. Fındık ihracatında Avrupa ülkeleri başı çekti ancak son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da artışlar yaşandı. Ülke çeşitliliğindeki artış bizleri mutlu ediyor. İlimizden yılın ocak-ekim döneminde 64 ülkeye 82 bin 947 ton fındık ihraç edilerek karşılığında 496 milyon dolar gelir sağlandı. Önümüzdeki dönemde de fındık ihracatı ve ülke çeşitliliği daha üst noktalara ulaşacaktır."

Gürdoğan, fındığın Trabzon ve Doğu Karadeniz ekonomisinin can damarı olduğunu da sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fındık IhracatıTrabzonLider
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