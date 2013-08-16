Fındık desteğinde süre uzatımı

Fındıkta 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvurularının sona erme süresi 30 Nisan 2013'ten 2 Ekim 2013'e uzatıldı.

"Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" Resmi Gazete'nin günkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2012 yılı ürünü alan bazlı gelir desteği başvuruları, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında çiftçi kayıt sistemi ve fındık kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış olmak kaydıyla 30 Nisan 2013 yerine 2 Ekim 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecek.



