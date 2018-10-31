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Fındık alımları yarın başlıyor

Giresun Ticaret Borsasına ait lisanslı depolar, yarından itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisinin kullanımına açıldı.

Fındık alımları yarın başlıyor

Giresun Ticaret Borsasına ait lisanslı depolar, yarından itibaren fındık alımına başlayacak Toprak Mahsulleri Ofisinin kullanımına açıldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:31
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Fındık alımları yarın başlıyor

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş, TMO ile 2017 ürünü alımlarında yaptıkları iş birliğini 2018'de de sürdüreceklerini belirtti.

Borsa olarak lisanslı depoları ofisin kullanımına açtıklarını ifade eden İbaş, "2017 yılında TMO ile yaptığımız iş birliğini yarın başlayacak alım sezonunda da sürdüreceğiz. Depomuzda yaklaşık 4,5 bin ton fındık alımı için kapasitemiz mevcut ve tamamını ofisin kullanımına açtık." dedi.

Lisanslı depoları ve ekiplerinin TMO'nun alımları için hazırlıklarını tamamladığını kaydeden İbaş, "Yarın sabahtan itibaren randevu alan çiftçilerimiz ürün teslimlerine başlayacak. İlk gün 65 üreticinin Giresun'da fındık teslimi için randevu aldığını öğrendik." diye konuştu.

İbaş, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlaması kararının, Giresun'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Giresun Ticaret BorsasıTmo
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