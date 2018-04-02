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Fibabanka, Mavi Ve Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Oldu

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden TKYD’ye üç yeni üye daha katıldı. Türkiye’nin yenilikçi ve dinamik bankası Fibabanka, küresel moda dünyasında adını duyuran jean ve hazır giyim markalarından Mavi ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ekonomiye kazandıran Zorlu Enerji, TKYD üyesi oldu.

Fibabanka, Mavi Ve Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Oldu

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden TKYD’ye üç yeni üye daha katıldı. Türkiye’nin yenilikçi ve dinamik bankası Fibabanka, küresel moda dünyasında adını duyuran jean ve hazır giyim markalarından Mavi ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ekonomiye kazandıran Zorlu Enerji, TKYD üyesi oldu.

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:49
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Fibabanka, Mavi Ve Zorlu Enerji, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi Oldu

Toplam 83 şubesiyle kurumsal, ticari, KOBİ, bireysel, tarım ve özel bankacılık alanlarında hizmet veren Fibabanka, Türkiye’nin öncü jean ve hazır giyim markalarından Mavi ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ekonomiye kazandıran Zorlu Enerji, faaliyetlerini kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) üye oldu.    

15 yıldır faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünün oturması ve işletmelerin bu kavramı odağına alması hedefiyle faaliyet gösterdiklerini kaydeden TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Dernek olarak, ülkemizde daha sağlam adımlar atabilen, geleceğini kurgulayıp yönetebilen kurumsal yapıların oluşabilmesi amacıyla çalışıyoruz. Kurumsal yönetimin, gelecekte de var olabilmenin, başarının ve rekabet edebilirliğin en doğru yolu olduğunu biliyoruz” dedi.

“Derneğimize yeni üye kazandırmak öncelikli hedeflerimizden”

Kurumsal yönetim yapılarının sağlam temellere oturmasının, sadece bu kavramı benimsemiş ve uygulayan şirketlere değil, tüm ülkeye kazandıracağının bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Pandır, şunları söyledi: “Bu bilinç doğrultusunda önceliklerimizden biri de derneğimize yeni üyeler kazandırmak. Çünkü biliyoruz ki aramıza yeni katılan her bir şirketle ülkemizin kurumsal yönetim tarihine bir tuğla daha koyuyor olmak, yarın çok daha güçlü olabilmek ve olası krizlere çok daha dayanıklı bir yapıya kavuşabilmek demek. Şimdi artık Fibabanka, Mavi ve Zorlu Enerji’nin de katılımıyla derneğimiz, ülkemizde kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaşması adına çok daha sağlam adımlarla yol almaya devam edecek.”

600’ü aşkın bireysel, 50 kurumsal üyesi bulunuyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalışmalar yapıyor.  Bugün artık 600’ü aşkın bireysel ve 50 kurumsal üyesiyle, özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kuran TKYD, üyelerine eğitim programları, yayınları, açık gündem toplantıları, Anadolu Seminerleri ve paneller yoluyla ulaşıyor ve aynı zamanda çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FibabankaMavi Ve Zorlu EnerjiTürkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyesi
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