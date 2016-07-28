FETÖ'nün darbe girişimi yabancıyı vazgeçirmedi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası siyasi partiler düzeyinde ortaya çıkan ulusal konsensüs arayışının son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bu durumun siyasi istikrarı pekiştirdiği ölçüde Türkiye ekonomisine ayrıca olumlu anlamda çok güçlü bir etkisi olacaktır." dedi.

Kansu, "Burada yeni yatırımlar kadar, mevcut yatırımların modernizasyonu ve verimliliğine yönelik çalışmalar, dolayısıyla mobilite ve bulut bilişim sistemleri de büyük bir önem taşıyor. Microsoft olarak, bu hedefin gerçekleşmesi için eğitimden start up ekosisteminin desteklenmesine kadar uçtan uca çözümler üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Siber güvenlikte yatırımlara devam

Microsoft'un dünyanın en büyük antivirüs ve antimalware servisine sahip olduğunu belirten Kansu, "Microsoft olarak, gelişmiş teknoloji ve araçları doğru uzmanlık ve bakış açısıyla bir araya getirerek interneti herkes için daha güvenli bir yer haline getirmeyi ve siber suçlara karşı yürütülen küresel mücadeleyi desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bin kişiyi aşan işe alım faaliyetlerimiz halen devam etmektedir"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato da Toyota'nın Türkiye'deki toplam yatırımının 1,7 milyar avro değerine ulaştığını belirterek, bu yılın sonuna doğru seri üretime geçeceklerini ve projeleri ile ilgili belirledikleri planlarda hiçbir değişiklik olmadığını bildirdi.

Kato, "Bu kapsamda bin kişiyi aşan işe alım faaliyetlerimiz de halen devam etmektedir. Tüm bunların yanı sıra Türkiye, Toyota'nın Avrupa satışları açısından önemli bir pazardır. Türkiye'deki tüm üretim/ihracat faaliyetlerimiz, planlarımız doğrultusunda sürmektedir." diye konuştu.

IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan ise IBM'in uzun yıllardır Türkiye'nin bilişim sektörünün gelişiminde tarihi rol oynadığını ifade ederek, "IBM olarak, Türkiye'nin 2023 vizyonu hedeflerine ulaşmasının anahtarı olan Türkiye bilişim sektörünün gelişimine daha fazla katkı sağlamak üzere müşterilerimizi destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz." dedi.

"Türkiye Nestle için çok önemli bir ülke"

Nestle Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Felix Allemann, Türkiye'nin Nestle için çok önemli bir ülke olduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisi ve büyüme potansiyeline inançlarının sonsuz olduğunu vurguladı.

"Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ülkesi durumunda"

3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan da Türkiye'de 1987'den bu yana faaliyet gösterdiklerini ve bu süre içinde her zaman Türk ekonomisinin gücüne, potansiyeline inandıklarını, dinamizminden ilham aldıklarını ifade etti.

Büyükyazgan, 3M Türkiye'nin elde edilen gelir açısından Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ülkesi durumunda olduğunu belirterek, "3M olarak, Türk ekonomisine güveniyoruz ve planlanan yatırımlarımızda herhangi bir değişiklik yapmayacağız." dedi.