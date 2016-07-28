Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Fed'in eylülde faiz artırımı açık bir seçenek'

Fed'in temmuz ayı toplantısını değerlendiren uzmanlar, faiz artırım kararı alınmamasına rağmen, toplantının ardından yayınlanan karar metninde yapılan değişikliklerin, eylülde faiz artırımını açık bir seçenek haline getirdiğini bildirdi.

'Fed'in eylülde faiz artırımı açık bir seçenek'

Fed'in temmuz ayı toplantısını değerlendiren uzmanlar, faiz artırım kararı alınmamasına rağmen, toplantının ardından yayınlanan karar metninde yapılan değişikliklerin, eylülde faiz artırımını açık bir seçenek haline getirdiğini bildirdi.

28 Temmuz 2016 Perşembe 11:24
578 Okunma
'Fed'in eylülde faiz artırımı açık bir seçenek'

 ABD Merkez Bankasının (Fed) dün sona eren temmuz ayı toplantısını değerlendiren uzmanlar, faiz artırım kararı alınmamasına rağmen, toplantının ardından yayınlanan karar metninde yapılan değişikliklerin, eylülde faiz artırımını açık bir seçenek haline getirdiğini bildirdi.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, yaptığı açıklamada, Fed'in karar metnine "Ekonomik görünüme yönelik kısa vadeli risklerin azaldığı" ifadesinin eklenmesinin, geçmiş aylardaki metinlerinde kullanılan "risk değerlendirmesi dengesi" tutumundan uzaklaşıldığı anlamına geldiğini söyledi.

Sweet, temmuz metninin, ABD ekonomisinin yakın dönemde güçlü performans göstermesi konusunda Fed'in kendinden daha emin olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Fed, faiz artırımı için eylül toplantısını açık bir seçenek haline getirdi" dedi.

Ancak, eylülde faiz artırımının yine de kesin olmadığını vurgulayan Sweet, gelecek iki ayda ekonomiye dair birçok şeyin değişebileceğini ve Fed'in bunu göz önüne alarak hareket edeceğini dile getirdi.

Sweet, Fed'in finansal piyasalardaki koşullara karşı çok hassas olduğuna işaret ederek, iş gücü piyasasının daralması veya tam istihdamın yakalanamaması gibi durumların banka için sorun oluşturabileceğine dikkati çekti ve şöyle konuştu:

"Fed, piyasaları, faiz artışının bu yıl erken gelebileceğine hazırlamıştı. Ancak, haziranda da faiz artırımını pas geçmişti. Kendi itibarını korumak için faiz artırımı an meselesi oluncaya kadar bu kararıyla ilgili güçlü sinyal vermeyi erteleyebilir. Eğer ekonomik koşullar beklendiği gibi oluşursa, bu sene parasal sıkılaşma garanti gözüküyor. Temmuz toplantısının tutanakları açıklanınca eylülde faiz artırımının Fed yetkililerinden ne kadar destek aldığını daha iyi anlayacağız. Fed, iş gücü piyasasından daha çok enflasyona odaklanmış durumda. Ancak, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ne zaman ulaşılacağı hala belirsiz."

Capital Economics ABD Başekonomisti Paul Ashworth da temmuz toplantısı karar metnine "Ekonomik görünüme yönelik kısa vadeli risklerin azaldığı" ifadesinin eklenmesini, eylül ayında faiz artırımı yapılabilmesine dair "açık bir gösterge" olarak yorumladı.

Ashworth, Amerikan finansal ve hisse senedi piyasalarının direncinin, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) korkularını yendiğine işaret ederek, Fed'in de bu konudaki iyimserliğini temmuz metnine yansıttığını belirtti.

Fed'in, karar metninde, iş gücü piyasasındaki toparlanmaya ve tüketim harcamalarındaki artışa vurgu yaptığını hatırlatan Ashworth, istihdamdaki artışın Fed yetkililerini tatmin ettiğine inandığını kaydetti.

Ashworth, Fed'in eylülde faiz artırma olasılığının, piyasaların yüzde 30 olasılıkla bunu fiyatlandırmış olmasının çok üzerinde olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu sene Fed'in bir veya iki kez faiz arttıracağına inanıyorum. Tabii ki eylüle kadar birçok şey olabilir. Ancak, yeni gelecek ekonomik verilerin olumsuz olacağını beklemiyorum. Şu anda en büyük risk finansal piyasalarda yaşanabilecek bir çalkantı. Fed, borsadaki herhangi bir düşüşe karşı aşırı derecede hassas olduğunu önceki yıllarda göstermişti."

Fed’in bir sonraki toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak ve faiz kararının açıklanmasını takiben Fed Başkanı Janet Yellen bir basın konferansı düzenleyecek. 


AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 11:26
Anahtar Kelimeler:
Abd Merkez BankasıFedFaizEkonomiRyan SweetABDCapital EconomicsWashington
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ