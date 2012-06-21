FED'den ''Twist Operasyonu''nu uzatma kararı

WASHINGTON

ABD Merkez Bankası (FED), Açık Piyasa Komitesi'nin iki gün süren toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli tahviller satıp, uzun vadeli tahviller satın alarak faizleri aşağı çekmeyi amaçlayan ''Twist Programı''nın 267 milyar dolar genişletilmesi kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu ay sonunda süresi dolacak olan programın süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

FED, kısa vadeli faiz oranlarını en az 2014'e kadar sıfıra yakın düzeyde tutma planına bağlı kalacağını da kaydetti.

FED, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti

Öte yandan FED, Amerikan ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinde keskin bir düşüşe gitti. Buna göre, bu yılki ekonomik büyümeye dair geçen nisan ayında yüzde 2,4 ila yüzde 2,9 artış tahminini ortaya koyan FED, şimdi bu rakamı yüzde 1,9 ila yüzde 2,4'e indirdi.

FED, işsizlik oranının da bu yıl yüzde 8'in altına düşmeyeceğini öngördü.ABD'de şu an işsizlik oranı yüzde 8,2 düzeyinde.

FED, ülkedeki enflasyon oranının da bu yıl, yüzde 2'lik hedefin altında, maksimum yüzde 1,7 düzeyinde artmasını beklediğini açıkladı.

Bernanke: Karar önemli bir adım

ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, düzenlediği basın toplantısında, bankanın, Amerikan ekonomisinin kötüye gitmesi ve istihdam piyasasında ilerleme sağlanmaması halinde uzun vadeli faiz oranlarını düşürmek ve büyümeyi desteklemek için daha fazla Hazine bonosu satın alma seçeneğine açık olduğunu belirtti.

FED'in, ''Twist Operasyonu''nun süresini uzatma kararını önemli bir adım olarak niteleyen Bernanke, gerekli görüldüğü takdirde ilave adımlar atmaya da hazır olduklarını kaydetti.