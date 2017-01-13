Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81388
ALTIN
146.026
DOLAR
3.7903
STERLIN
4.6076
EURO
4.0359
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
Karabük Üniversitesi robotları dünya birincisi oldu
SON DAKİKA
"Japon Suma Robot Turnuvası 2015"te...

Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ile St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz artışı hakkında açıklamalarda bulundular.

Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ile St. Louis Fed Başkanı Bullard faiz artışı hakkında açıklamalarda bulundular.

13 Ocak 2017 Cuma 07:05
18 Okunma
Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl ekonominin yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde 3 faiz artışının uygun olacağını bildirdi.

Harker, Pennsylvania eyaletinin Malvern kentinde katıldığı etkinlikte, ABD ekonomisinin, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Ülke ekonomisinin yolunda ilerlemesi halinde bu yıl 3 faiz artışının uygun olacağını belirten Harker, bu öngörüsünün, yeni yönetimin mali politikalarının etkisini içermediği kaydetti.

Philadelphia Fed başkanlığına Temmuz 2015’te atanan Harker, bu yıl ilk kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olacak.

"Tek faiz artışı uygun olur"

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da CNBC’ye yaptığı açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalması gerektiğini söyledi. 

Fed’in sabırlı davranmaya devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Bullard, 2017 boyunca sadece bir kez faiz artırılmasının uygun olacağını kaydetti.

Bullard, ülkede 20 Ocak’ta iş başı yapacak Donald Trump yönetiminin mali politikalarının etkisinin de 2018-2019'da ortaya çıkmaya başlayacağını belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
PhiladelphiaPatrick HarkerABD EkonomisiEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altının gramı 146 liraya yükseldi
Altının gramı 146 liraya yükseldi
Gençler 'çeyiz' için biriktiriyor
Gençler 'çeyiz' için biriktiriyor
Dolar/TL 3,79'un üzerinde dengelendi
Dolar/TL 3,79'un üzerinde dengelendi
"Esnaf sicil affı bekliyor"
"Esnaf sicil affı bekliyor"
Merkez Bankası gereken tedbirleri alıyor
Merkez Bankası gereken tedbirleri alıyor
Tüfenkci: Anayasa değişiklik teklifi asla bir rejim değişikliği değil
Tüfenkci: Anayasa değişiklik teklifi asla bir rejim değişikliği değil
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ