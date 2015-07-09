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'Fed ve Çin'deki gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor'

Alan Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Karabulut, "Fed'in faiz artırım sürecinde olması ile Çin ekonomisindeki negatif görünüm ve belirsizlik, altın fiyatını aşağı yönlü baskılıyor" dedi

'Fed ve Çin'deki gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor'

Alan Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Karabulut, "Fed'in faiz artırım sürecinde olması ile Çin ekonomisindeki negatif görünüm ve belirsizlik, altın fiyatını aşağı yönlü baskılıyor" dedi

09 Temmuz 2015 Perşembe 12:06
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'Fed ve Çin'deki gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor'

İSTANBUL - Yunanistan'a ilişkin belirsizliklerin ve Çin borsasındaki dalgalanmanın sürdüğü haftada, uluslararası piyasalarda dolara olan talep artarken, TL pozitif ayrıştı. Söz konusu haftada dolar endeksi 95,9 seviyelerinden 97,2'ye kadar çıkarken, dolar/TL 2,6724'e indi. Dolardaki gerileme sonucunda gram altın ise analistlerin psikolojik destek seviyesi olarak nitelendirdikleri 100'ün altına inerek 99,4713 ile 6 Nisan 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Alan Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel anlamda bakıldığında altında yukarı yönlü hareket için çok fazla etken bulunmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra Fed'in faiz artırım sürecinde olması, Çin ekonomisindeki negatif görünüm ve belirsizliğin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan gelişmeler olarak dikkati çektiğini söyledi.

"Yunanistan sorununun çözüme ulaşamamasının piyasalarda tedirginliğe sebep olup altında güvenli liman talebi yaratması beklenebilir, ancak bunun çok etkili bir yükseliş yaratacağını sanmıyorum" diyen Karabulut, teknik olarak bakıldığında, fiyatta yukarıdan gelen bir baskı oluştuğunu ve satıcıların her seferinde daha ucuzdan satmaya razı olduğunu vurguladı.

"Ağustosta altın fiyatları tekrar 100 liranın üzerine çıkacak"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise avro/dolar paritesinin sert satışlara gebe kalmasının, altındaki satış baskısının sebeplerinden biri olduğunu belirterek, diğer taraftan da Çin'deki yavaşlamanın altındaki talep eksikliğini oluşturduğunu ifade etti.

Bayramdan sonra yarım kalan bir düğün sezonunun bulunduğunu aktaran Memiş, bu nedenle altına olan talebin bayramdan sonra tekrar hızlanmaya geçeceğini dile getirdi.

Memiş, düğün sezonuna kadar devam ederse düşük altın fiyatlarının vatandaşlar için iyi bir imkan olduğunu vurgulayarak, "Ben bu fiyatların geçici olarak gerilediğini düşünüyorum. Özellikle ağustos ayında gram altın fiyatının tekrar 100 TL'nin üzerine çıkmasını bekliyorum. Şu anda serbest piyasalarda 160 TL'den satılan çeyrek altın bayramdan sonra büyük ihtimalle 170 TL'den satılacaktır" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:05
Anahtar Kelimeler:
Altınönce Vatan
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